Dara Sánchez, responsable de sostenibilidad de Hiperdino: «El 90% del desperdicio sucede en los hogares»

¿Cómo afronta HiperDino la entrada en vigor de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario?

La compañía lleva años desarrollando medidas que se anticiparon a la norma. Una de sus principales exigencias es donar los excedentes y priorizar el consumo humano de aquellos productos cuya pérdida no se haya podido evitar. A través de la Fundación DinoSol ya impulsábamos el proyecto Alimentos con Vida, por lo que muchas de las obligaciones actuales formaban parte de nuestra actividad. Ahora hemos reunido todas esas iniciativas en un plan de prevención que recoge las actuaciones aplicadas durante estos años y que revisamos periódicamente para seguir mejorando.

¿En qué consiste el proyecto Alimentos con Vida?

Permite recuperar productos que se encuentran en condiciones adecuadas para su consumo, aunque quizá no presenten el aspecto idóneo para permanecer expuestos en las tiendas. Esos alimentos se entregan a comedores y organizaciones sociales. La iniciativa ha recuperado más de 2.900 toneladas, cuenta con 172 establecimientos participantes y beneficia diariamente a más de 2.500 personas. También intervienen más de 400 profesionales en la cadena de donación y colaboramos con más de 60 entidades. Procuramos, además, que los productos entregados sean variados para contribuir a una dieta equilibrada entre quienes recurren a estos recursos.

¿La nueva normativa ha provocado cambios en el funcionamiento de la cadena?

Evitar las pérdidas siempre ha formado parte de nuestro ADN. Cuidar el género y conseguir que llegue al consumidor en las mejores condiciones constituye una prioridad permanente, así que la ley no modifica esa filosofía. Sí hemos creado una comisión interna y transversal porque esta labor afecta a numerosos departamentos. El área de sostenibilidad también dispone de un comité en el que participa la dirección de la empresa. Allí se revisan los resultados, se analiza la evolución de las medidas y se plantean nuevas actuaciones. Considero lógico que todas las cadenas tengan que avanzar en esta dirección. Cualquier empresa dedicada a la distribución debería situar el aprovechamiento de los alimentos entre sus objetivos principales.

¿Qué herramientas utilizan para reducir las pérdidas antes de que los productos lleguen a las tiendas?

Disponemos de sistemas automáticos de pedido que permiten ajustar las cantidades a la demanda real de cada establecimiento. De esa manera, intentamos recibir únicamente la mercancía necesaria. También cuidamos de forma estricta la cadena de frío y aplicamos procedimientos logísticos muy precisos.

¿Qué actuaciones se desarrollan dentro de los supermercados?

La prevención está presente en todas las tareas diarias. Se vigila cómo se repone la fruta y la verdura para evitar daños, se controlan de manera exhaustiva las fechas de caducidad y se identifican los artículos próximos al límite de consumo. En algunas tiendas hemos instalado muebles refrigerados junto a las cajas. Allí se muestran productos frescos y secos cuyo precio se ha reducido por encontrarse cerca de su fecha de caducidad o consumo preferente. Así, los clientes pueden adquirirlos antes de abandonar el establecimiento. Cuando un artículo ya no puede aprovecharse, procuramos que los residuos se separen correctamente y, siempre que sea posible, se reciclen o revaloricen.

También han puesto en marcha acciones dirigidas a los escolares. ¿Qué persiguen con ellas?

Desde 2023 desarrollamos los talleres Larga Vida a la Comida, dirigidos principalmente a niños y niñas de entre diez y doce años. A esa edad ya pueden comprender el problema e impulsar cambios en sus hogares. Les enseñamos a evitar las pérdidas, conservar correctamente los productos y separar los residuos. Queremos que se conviertan en los encargados de trasladar esas buenas prácticas a sus familias. Más del 90% del desperdicio se genera en los hogares, por lo que la sensibilización resulta fundamental. Los talleres ya han llegado a más de 8.000 estudiantes de seis de las ocho Islas.

¿Trabajan con el sector primario para actuar desde el comienzo de la cadena?

El departamento de compras mantiene una interlocución constante con agricultores, productores y cofradías de pescadores. Ese diálogo permite mejorar la calidad desde el origen y facilitar que los productos lleguen en buenas condiciones. Uno de los principios recogidos por la ley es que una fruta o una verdura no deja de ser aprovechable por tener imperfecciones o un aspecto menos atractivo. Ese criterio se tiene muy presente en la relación con los proveedores. También prestamos atención a la procedencia y tratamos de favorecer el género local siempre que sea posible.

HiperDino fue la primera cadena de alimentación en Canarias en obtener la certificación ISO 14001. ¿Qué supone ese reconocimiento?

Más que una meta, representa una hoja de ruta. Nos permite identificar con claridad nuestros impactos ambientales y establecer las medidas que debemos adoptar en las tiendas, las plataformas y el resto de la actividad. Incluye el control de los consumos, la descarbonización, el cálculo de la huella de carbono, los planes de reducción, la gestión de residuos y la utilización de envases reutilizables. La certificación nos ayuda a saber qué estamos haciendo correctamente y qué objetivos debemos marcarnos para progresar cada año.

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¿Qué otras iniciativas ha incorporado recientemente el área de sostenibilidad?

A finales de 2025 pusimos en marcha Brinzal, un proyecto que une conservación, investigación y educación ambiental. Ya está presente en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La iniciativa instala estaciones para aves en centros escolares. En ellas se colocan semillas de especies propias del monteverde y del bosque termófilo que se encuentran amenazadas. n