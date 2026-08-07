El tiempo jugará a favor de Canarias el día del eclipse solar: la Aemet prevé cielos casi despejados

El tiempo jugará a favor de Canarias el próximo miércoles, 12 de agosto. Empieza la cuenta atrás para uno de los fenómenos más esperados de este verano, el eclipse solar. En el Archipiélago, la Luna ocultará parcialmente el Sol en un espectáculo astronómico que no se veía en las Islas desde al menos veinte años. Y, por ahora, todo parece estar de parte de los canarios, porque aunque el sol solo llegará a ocultarse parcialmente en las Islas, las probabilidades de disfrutar del eclipse desde cualquier punto del Archipiélago son altas. La primera predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para ese día apunta que los cielos en Canarias, al igual que en la mayor parte de la Península, estarán prácticamente despejados, a excepción de algunas zonas de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura.

"Lo ideal sería que no hubiese ningún tipo de nubosidad para ese día, pero teniendo en cuenta que la mayor probabilidad que hay es de un octavo de cielo, no va a ser un mal día", señala el delegado de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero. Y es que, según este indicador, solo una pequeña porción la bóveda celeste —exactamente la octava parte— estará cubierta. Algo que se traduce en un día de nubes muy escasas.

En este contexto, se darán intervalos de nubes bajas en los vertientes norte de las islas de mayor relieve, especialmente en Tenerife y Gran Canaria. Mientras, en las zonas del sur los cielos estarán bastante más despejados. En Lanzarote y, sobre todo, Fuerteventura, podría aparecer además algo de nubosidad media. No obstante, la previsión apunta a que estas nubes tenderán a desaparecer a medida que avance la tarde, por lo que hacia las 18.00 horas, los cielos estarán, en general, más despejados. Y solo quedarán restos en La Gomera, el norte de Tenerife, el norte de Gran Canaria y Lanzarote.

Más calor de lo habitual

Eso sí, los curiosos que salgan a ver el eclipse notarán también más de calor de lo habitual. "Va a seguir haciendo algo de calor, pero no este calor que hemos tenido en los últimos días", aclara Quintero. Las temperaturas para ese día serán ligeramente superiores lo que son los valores normales del mes de agosto, en parte porque Canarias continúa bajo la influencia de la masa de aire sahariana, aunque se retira progresivamente. "Sabemos que desde ya están bajando, pero mañana habrá un ligero repunte, el domingo retomarán esa tendencia de descenso y el miércoles volverán a subir un poco", apunta.

El miércoles será un día caluroso, con temperaturas superiores a lo habitual en agosto

En este sentido, se esperan valores de entre 26 y 32 grados. En algunas zonas como la vertiente sur de Gran Canaria y la zona sur de Lanzarote las máximas podrán alcanzar hasta los 34 grados. "Tampoco serán valores que provoquen avisos meteorológicos, salvo en la vertiente sur de Gran Canaria, que habrá que estar pendiente de como evoluciona", añade.

Pero nada que los alisios, que han llegado para quedarse, no puedan aliviar. Lo harán quizás un poco más de la cuenta, ya que para ese día se esperan intervalos de viento y rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.

Precaución con los incendios forestales después del eclipse

En cuanto al Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF), Canarias se mantendrá en nivel moderado durante los días previos y el propio 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar. La situación, sin embargo, tenderá a empeorar después del fenómeno, ya que el jueves 13 se prevé un aumento del peligro, con una mayor extensión de territorio bajo niveles alto o muy alto. Ante esta evolución, la Aemet recomienda extremar las precauciones en las salidas al campo y a la montaña durante toda la semana, especialmente para evitar cualquier actividad que pueda provocar el inicio de un incendio.

La Aemet aconseja prestar atención a la evolución del tiempo, ya que podría variar

Aunque las previsiones apuntan ser favorables para observar el eclipse, Quintero recuerdan que todavía quedan unos cinco días para que ocurra y que las condiciones pueden variar. Por ello, recomiendan estar atentos a la evolución del tiempo durante las jornadas previas al fenómeno, ya que se irá actualizando a medida que el horizonte de predicción sea más próximo.