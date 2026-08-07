Un problema de climatización en los quirófanos del HUC obliga a operar a los pacientes en La Candelaria

Un fallo en el cuadro eléctrico y en la climatización de los quirófanos obligó ayer a derivar a los pacientes del Hospital Universitario de Canarias (HUC) a los quirófanos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El problema, ya solventado, provocó la ejecución de un protocolo de crisis que, según insisten fuentes de Sanidad, "funcionó muy bien". Gracias a ello, apenas tuvieron que reprogramarse tres citas, mientras que al menos cuatro fueron intervenidas tal y como se había programado.

La incidencia se produjo mientras se maniobraba en el trasvase de carga entre cuadros eléctricos. En dicha maniobra, hubo una desconexión de las enfriadoras que afectó a la climatización del área quirúrgica. Este problema obligó a reprogramar la actividad prevista y derivar cuatro intervenciones inaplazables al Hospital de La Candelaria.

Una vez detectada la avería, se comenzó con la reparación de la misma y se activó el protocolo del servicio de Medicina Preventiva para garantizar las condiciones de seguridad ambiental necesarias en el área quirúrgica. El proceso se realizó en la tarde noche de ayer lo que ha permitido que el funcionamiento de los quirófanos permanezca hoy en estado óptimo para su utilización.

La Gerencia del HUC agradece la colaboración de los profesionales tanto para resolver la incidencia lo antes posible como para atender a los pacientes afectados de forma ágil y resolutiva y lamenta los inconvenientes ocasionados.

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Asimismo agradece y pone en valor la labor brindada por el Hospital de La Candelaria para atender a los pacientes del HUC en la tarde de ayer y la colaboración del Servicio de Urgencias Canario para que la derivación se efectuara de forma rápida y que el incidente no afectara a la programación quirúrgica inaplazable prevista.