Moda mauritana con sello canario: el Clúster busca profesionalizar y ofrecer futuro a diseñadoras

Una decena de firmas locales de Mauritania participó en un desfile celebrado en la Embajada de España en Nuakchot, con el que concluyó la primera fase de formación del Clúster de Moda impulsado desde el Gobierno de Canarias. De esta forma Las Islas continúan consolidando sus relaciones de vecindad con Mauritania, a través de proyectos de cooperación, en este caso, mediante la moda. Esta propuesta, junto con Tierra Firme o El Balón de la Esperanza tienen, como objetivo final, ofrecer expectativas de futuro a la población mauritana y promover el talento local.

Uno de los primeros resultados del trabajo que lleva a cabo el Clúster de Moda Mauritania fue la celebración de un desfile la Embajada de España con el que se puso fin a un año de formación especializada centrada en la creatividad, el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento empresarial dentro del sector textil. Esta iniciativa es un proyecto de pilotaje puesto en marcha por el equipo de Agenda 2030 de Islas Responsables Lab (IRLab), que busca fomentar la cultura y los recursos textiles y artesanales del país mauritano. Para ello, se creó un espacio de colaboración que impulsa la proyección y difusión de su creatividad, poniendo un énfasis especial en la sostenibilidad y la innovación.

Dos modelistas en la pasarela de moda en Mauritania / LP/DLP

El objetivo es impulsar la profesionalización de la moda y ampliar sus oportunidades de crecimiento contando con la cooperación de instituciones, empresas y emprendedores para consolidar las industrias creativas. Aprovechando tejidos y materias primas únicos, esta propuesta pretende promover la formación integral de profesionales mauritanos, capacitando a toda la cadena que participa en esta actividad, además de contribuir al equipamiento tecnológico para desarrollarla.

Relación colaborativa por la moda

La Embajada de España en Mauritania acogió el desfile, que reunió a representantes institucionales, profesionales del sector y colaboradores del proyecto que refuerza la apuesta por una moda innovadora, sostenible y capaz de abrir nuevos mercados al talento local.

El Clúster de Moda ofrece apoyo y formación a unas 40 diseñadoras "con el objetivo de promover el talento local y contribuir a generar oportunidades laborales para las mujeres mauritanas, que generen economía en su país y quieran quedarse a contribuir a su desarrollo sin necesidad de emigrar a través de la peligrosa Ruta Atlántica", explica el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo.

El proyecto, que se lleva a cabo con el apoyo de la fundación Canario-Mauritana por el Desarrollo Económico y Social, responde a la necesidad de reducir la brecha digital y las desigualdades de género en Mauritania, donde el emprendimiento femenino se desarrolla mayoritariamente en la economía informal y con escaso acceso a formación y recursos tecnológicos. Tecno Textil, de la Fundación Femepa, que está orientada al fortalecimiento del emprendimiento femenino en el sector textil de Nuakchot mediante la capacitación en competencias digitales, herramientas de gestión empresarial, marketing online y comercio electrónico. Cuentan para ello con el material informático cedido por el Gobierno de Canarias y enviado a finales del año pasado a Mauritania, junto con equipamiento médico y deportivo.

Octavio Caraballo señaló que, "tal como ocurre con Tierra Firme, un proyecto ya consolidado en varios países africanos para ofrecer formación a las personas jóvenes, el Clúster de Moda de Mauritania apuesta por ofrecer formación y con ello oportunidades de empleo para los mauritanos, especialmente a mujeres", de tal manera que se genere "economía y futuro".

Modernización y progreso

En este sentido, también consideró que el sector de la moda en Mauritania precisa de formación especializada y modernización de los procesos, por lo que la colaboración y el intercambio de conocimientos se erigen como pilares fundamentales para impulsar un crecimiento sostenible y fortalecer su presencia en el mercado internacional de mano de las empresas canarias.

Con este tipo de iniciativas "se ofrecen alternativas para que la población, sobre todo jóvenes, tengan la opción de quedarse en su país y no arriesguen su vida subiendo a un cayuco", además de la importancia de impulsar y promover el talento que existe en estos países y que "en muchas ocasiones, se pierde por falta de formación".

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El sector de la moda en Mauritania tiene un potencial de crecimiento significativo, ya que cuenta con un amplio colectivo de costureros expertos y la calidad de los tejidos, con prácticas ancestrales de teñido. Además, en el país está emergiendo una nueva ola de diseñadores y marcas nacionales que están ganando peso en el mercado local y regional. A ello se une la arraigada tradición joyera en oro, un material abundante en Mauritania, con diseños singulares que capturan la esencia cultural del país y que constituye un patrimonio artístico de gran valor.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas