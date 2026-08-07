Italia y Colombia redibujan el mapa extranjero en Canarias ante el retroceso británico

Los extranjeros residentes en Canarias han aumentado en un 343% en el primer cuarto del siglo XXI, al pasar de 77.196 personas a 342.612, un crecimiento que desde la pandemia está impulsado por los empadronamientos de italianos y colombianos, mientras los británicos abandonan el archipiélago y presentan un descenso demográfico sostenido en todas las islas.

En el periodo 2021-2025 el Reino Unido es el único país de los principales que presenta un descenso demográfico en Canarias, más de 3.200 ya no están, al pasar de 28.995 residentes a 25.740, un descenso del 11,23%.

Y de ellos casi el 40% tiene más de 65 años, un patrón al que solo se acercan los alemanes, con uno de cada tres. Muy alejados del 15% de italianos o del 4,3% de colombianos en edad de jubilación, según datos demográficos del Instituto Canario de Estadística (Istac) analizados por EFE.

La colonia británica ha pasado de ser la segunda en Canarias a la quinta, por detrás de italianos, colombianos, venezolanos y alemanes.

En esos cinco años, la población canaria total aumentó en 79.942 habitantes, hasta las 2.258.866 personas, un incremento que corresponde en un 67 % a ciudadanos de nacionalidad extranjera, con 53.629 nuevos empadronados de otros países.

De esta manera, el 15,17 % de la población de la Comunidad Autónoma de Canarias era extranjera en 2025, frente al 13,26 % de 2021.

El 'sorpasso' de Italia y Colombia

Italia es el país con más residentes extranjeros en Canarias, con 55.553, un 10,26% más que en 2021, pero el boom demográfico lo han protagonizado los colombianos, que casi han duplicado su presencia y se sitúan como la segunda comunidad con más residentes, 32.381, un 98,56 % más que en 2021.

Han superado a los venezolanos, que pese a su notable aumento de casi el 40%, hasta los 28.200 residentes, son la tercera comunidad nacional extranjera, por delante de los alemanes, que se quedan en 27.631, un 10% más, y de los británicos, que son 25.740, un 11,23% menos.

Marruecos es la siguiente comunidad con más presencia en las islas, 20.382 personas en 2025, casi un 10% más que cuatro años antes.

Ganan además protagonismo Cuba, que registra un incremento del 22,66% (17.499 personas), China, que aumenta un 3,25% (10.656) y Francia, que sube un 11,82% (7.226), mientras Rumanía desciende un 1,97% (8.281 residentes).

Agrupados por bloques geográficos, Europa (excluida España) aporta 182.871 residentes; América, 105.199; África, 34.425; y Asia, 19.901.

Los italianos a Tenerife, los colombianos se reparten

Las mayores altas son los colombianos y se reparten equilibradamente por todas las islas, con incrementos superiores al 85% en todas ellas desde 2021.

Los italianos eligen sobre todo Tenerife, donde se asientan la mitad de ellos, pero también prefieren Gran Canaria y Fuerteventura.

Tenerife atrae también al 60 % de los venezolanos y al 50 % de los británicos, mientras los alemanes ofrecen más diversidad y además tienen predilección por La Palma y La Gomera.

Pero no solamente está cambiando la nacionalidad de las comunidades extranjeras, también se diversifica su ubicación municipal: los tradicionales grandes feudos internacionales turísticos, como Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana o Pájara, crecen poco en términos relativos, sufren un estancamiento o están perdiendo residentes británicos y alemanes.

De hecho, Pájara es el único gran municipio canario que tiene en 2025 menos población extranjera que hace cuatro años, un 3,18% menos.

Británicos y alemanes se van del sur

En otras localidades del sur de las islas capitalinas, el crecimiento global se atenúa debido a la salida de ciudadanos británicos y alemanes.

En Adeje, la población del Reino Unido descendió en 578 personas; en Arona, en 445; en San Miguel de Abona, en 307; y en San Bartolomé de Tirajana se contabilizaron 60 alemanes y 54 británicos menos.

Pese a estos descensos específicos, la comarca del sur de Tenerife se mantiene como la zona con mayor volumen absoluto de extranjeros de Canarias (98.035 personas), seguida del área metropolitana formada por Las Palmas de Gran Canaria y Telde (41.348).

Adeje, con un 48% de residentes extranjeros, es el municipio con una mayor proporción de extranjeros, seguido de La Oliva, Antigua, Santiago del Teide, Arona, Yaiza, Tías, San Miguel de Abona, Mogán y Valle Gran Rey, todos por encima del 34%.

Por el contrario, Firgas es el municipio con menos proporción de residentes extranjeros, un 2,60%, y tampoco alcanzan el 5 % Valleseco, Tejeda, Arucas, Tegueste, Gáldar, Moya, Teror, Artenara y Vega de San Mateo.

Los extranjeros descubren la Canarias profunda

Pese al dominio de las localidades turísticas en números absolutos, el mayor dinamismo en la llegada de extranjeros se está trasladando en estos últimos años a otras localidades de tradición agrícola o de perfil residencial local que son ahora objeto de atención.

Gáldar ha disparado su población extranjera casi un 70% desde 2021, Icod de los Vinos un 55%, Arico un 48%, Telde un 47%, Santa Brígida un 40%, Frontera un 39% y Los Realejos un 36%.

En todo caso, en términos de volumen absoluto de nuevos empadronados entre 2021 y 2025, Las Palmas de Gran Canaria lidera el registro con un incremento de 7.804 extranjeros, seguida de Arrecife (3.838), Arona (3.146), Granadilla de Abona (3.075) y Santa Cruz de Tenerife (3.011).

Por islas, Fuerteventura es la que mayor proporción de población extranjera tiene respecto a su total de habitantes (31,30%, con 40.402 foráneos), seguida de Lanzarote (24,58%, con 41.020 extranjeros).

A continuación, se sitúan La Gomera (18,42%, 4.155 residentes), El Hierro (16,43%, 1.971 residentes), Tenerife (15,90%, 153.696 residentes), La Palma (13,39%, 11.555 residentes) y Gran Canaria (10,26%, 89.813 residentes).

El Hierro registra la mayor tasa de variación (41,7% más), asociada estadísticamente a la llegada de ciudadanos venezolanos, y le siguen La Palma (un aumento del 26,3%) y La Gomera (24,3%).

Las islas de Gran Canaria y Tenerife registran aumentos poblacionales extranjeros del 23,1% y 17%, respectivamente; Fuerteventura sube un 15%) y Lanzarote un 14,9%.

Trabajadores y jubilados

La inmigración mayoritaria en estos últimos años está vinculada a la actividad laboral, de manera que el 75% de los extranjeros residentes en Canarias tiene entre 15 y 64 años (257.774 personas), más de cinco puntos por encima que en el caso de los nacionales españoles.

Marruecos y Colombia concentran el 85,66% y el 83,78% de sus residentes en esta franja de edad.

En cuanto a la distribución por sexos, las comunidades latinoamericanas, como Colombia y Venezuela, están más feminizadas (más del 54% son mujeres), mientras la comunidad de Marruecos es predominantemente masculina, con solo un 36 % de mujeres.

La población extranjera de 65 años o más asciende a 49.038 personas, lo que representa el 14,31% del total, pero con notables diferencias por países: en el caso del Reino Unido son el 38 % y en el de Alemania el 32 %, en el de Colombia y Marruecos en torno al 4 %.

Por territorios insulares, La Gomera (23,80%) y La Palma (21,19%) registran las proporciones más altas de extranjeros en edad de jubilación respecto a su población foránea total.

La población escolar

En cuanto a la franja de 0 a 14 años, los menores extranjeros son el 14% del total autonómico, con 35.800 menores sobre un censo global de 252.609.

Fuerteventura es la isla con mayor proporción de población escolar foránea (23,59%), seguida de Lanzarote (18,13%), El Hierro (17,86%) y La Gomera (16,55%), donde destaca Valle Gran Rey, donde los menores extranjeros de 0 a 14 años son el 31,3% del total.

Las poblaciones más envejecidas de Canarias (medidas como el número de personas de 65 años o más por cada menor de 14 años) son Vallehermoso (con una ratio de 5,61), Agulo (5,32) y Tejeda (5,21).