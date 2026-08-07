Hotel Gran Tagoro Family & Fun: dos formas de vivir tus vacaciones

Las vacaciones perfectas no significan lo mismo para todos, ni siquiera dentro de una misma familia. Por eso, el Hotel Gran Tagoro en Playa Blanca (Lanzarote) ha transformado por completo su propuesta. En lugar de obligar a los huéspedes a adaptarse al hotel, Dreamplace Hotels & Resorts ha creado dos atmósferas distintas dentro del mismo complejo: la Zona Castillo y la Zona Real Adventure. Es un diseño pensado para que cada persona encuentre el ritmo, el espacio y la intensidad que le pide el cuerpo en cada momento del viaje.

Zona Castillo: Desconexión y ritmo pausado

Esta zona es para las vacaciones ideales de los que desean bajar las revoluciones. La Zona Castillo está diseñada en torno a la tranquilidad, adaptándose además a distintos presupuestos. Las habitaciones Deluxe ofrecen un entorno relajado con acceso completo a piscinas, buffet y zonas de ocio. Si se prefiere un punto más de exclusividad, las habitaciones Gold Level suben el nivel de la experiencia: se puede desconectar en una piscina con chiringuito reservado, disfrutar de un showcooking en directo en tu propio restaurante buffet y pedir bebidas premium. El disfrute pausado se completa con cenas en sus dos restaurantes a la carta (asiático e italiano) y el circuito del Vitanova Spa & Wellness Center.

Real Adventure: Acción e inmersión total

Al otro lado del hotel, la energía cambia radicalmente. Ahí no hay horarios aburridos; el entretenimiento es el motor de todo el espacio. Real Adventure es un entorno dinámico y narrativo dividido en cuatro mundos temáticos -pirata, medieval, deportivo y espacial- liderados por los personajes Tagorín y Aurora. Está pensado para que los niños dejen de ser espectadores y pasen a ser los protagonistas. La actividad fluye entre la Plaza del Pueblo, la Piscina Dragón, el nuevo Splash Park y las canchas deportivas. Sumando las habitaciones tematizadas y el régimen de todo incluido, la inmersión en la diversión es absoluta.

Dos ambientes, total libertad

El gran acierto del hotel es que no se tiene que elegir de forma estricta. Los huéspedes de Real Adventure pueden hacer uso de gran parte de las instalaciones del Castillo para tomarse un respiro. A su vez, quienes se alojan en la tranquilidad del Castillo pueden saltar a la acción con un day pass, disfrutando de todo el entretenimiento de Real Adventure, el régimen de todo incluido durante el día y el espectáculo nocturno que cierra la jornada. Cada uno decide cuándo acelerar y cuándo frenar.

Es una propuesta hotelera coherente, pensada para adaptarse a lo que se necesita vivir hoy con el presupuesto que mejor encaje. Además, Dreamplace Hotels & Resorts ofrece un 5% de descuento para residentes utilizando el código RESIDREAM en www.dreamplacehotels.com.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas