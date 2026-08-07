Cuenta atrás para el gran eclipse solar del 2026: el IAC ofrece las claves para contemplar este fenómeno histórico

Este 12 de agosto, España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas: el eclipse total de sol. En Canarias, el eclipse permitirá observar aproximadamente del 70 al 75%, ofreciendo una oportunidad excepcional para disfrutar de este fenómeno desde el archipiélago. Con motivo de este esperado evento, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ofrece una serie de recomendaciones para ayudar a la ciudadanía a planificar su observación de forma segura, elegir las mejores localizaciones desde las que contemplarlo y disfrutar plenamente de una experiencia única.

El Instituto anima especialmente a las familias, a las personas aficionadas a la astronomía y al público en general a compartir este espectáculo de la naturaleza, siempre siguiendo las medidas de protección adecuadas para la observación solar.

Preparar con antelación

Un evento tan excepcional como un eclipse de sol no debería abordarse de forma improvisada. Existen diversas herramientas gratuitas que permiten prever cómo se desarrollará el fenómeno desde cualquier punto de observación, facilitando la elección del lugar más adecuado para contemplarlo.

El eclipse del 12 de agosto comenzará en Canarias aproximadamente a las 18:58 horas, alcanzará su máximo a las 19:53 horas y finalizará alrededor de las 20:45 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de sol. Precisamente porque el sol se encontrará muy bajo sobre el horizonte durante todo el fenómeno, la elección del lugar de observación será determinante. Montañas, edificios o cualquier accidente geográfico pueden ocultar parcial o totalmente el eclipse si no se planifica previamente la ubicación.

Elegir bien el lugar marcará la diferencia

Por su propia naturaleza, los eclipses solares facilitan la identificación de zonas adecuadas para la observación —y de aquellas que no lo son— analizando las sombras producidas por el relieve.

Para ello, el IAC recomienda utilizar ShadeMap, una herramienta web gratuita que permite visualizar cómo evolucionan las sombras a lo largo del día. Seleccionando la ubicación, la fecha y la hora del eclipse es posible comprobar si el sol permanecerá visible durante todo el fenómeno o si quedará oculto por el relieve. Aunque la meteorología siempre será un factor importante, evitar las zonas que permanecerán en sombra constituye el primer requisito para disfrutar del eclipse.

Un eclipse solar visto desde la Estación Espacial Internacional. / Phys.org.

Como ejemplo, las simulaciones realizadas para la provincia de Santa Cruz de Tenerife muestran que, durante el momento de máxima ocultación, las vertientes orientales de La Palma, El Hierro y parte de la zona centro-este de Tenerife quedarán ocultas por la sombra del relieve, por lo que desde esas zonas no será posible observar el sol.

El momento más crítico llegará al final del eclipse, cuando el sol se encuentre prácticamente sobre el horizonte. Los mejores lugares serán aquellos que dispongan de una vista completamente despejada hacia el oeste-noroeste, permitiendo seguir el fenómeno hasta la puesta de sol.

Simular el eclipse antes de que ocurra

Otra herramienta especialmente útil es Stellarium, un software gratuito y multiplataforma que reproduce con gran realismo el aspecto del cielo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Combinado con PeakFinder, permite visualizar el perfil exacto de montañas y obstáculos del horizonte para comprobar si el Sol permanecerá visible durante todas las fases del eclipse.

Además, PeakFinder ofrece la posibilidad de exportar el horizonte del lugar seleccionado e incorporarlo posteriormente a Stellarium, logrando una simulación extremadamente precisa de cómo se verá el eclipse desde ese punto concreto. Estas herramientas, ampliamente utilizadas por profesionales y aficionados, permiten planificar con antelación la observación y elegir la localización más favorable para disfrutar del fenómeno.

Observar el eclipse con seguridad

El Instituto de Astrofísica de Canarias recuerda que nunca debe observarse el sol directamente sin protección adecuada, incluso cuando una gran parte de su superficie esté cubierta por la Luna.

Para contemplar el eclipse es imprescindible utilizar gafas homologadas para observación solar que cumplan la normativa internacional ISO 12312-2, o bien recurrir a métodos de proyección seguros. Del mismo modo, no deben emplearse prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas ni teléfonos móviles apuntando directamente al sol sin filtros solares específicamente diseñados para estos instrumentos, ya que pueden provocar daños irreversibles tanto en la vista como en los equipos.

Un espectáculo que no volverá a repetirse en décadas

Los eclipses solares constituyen algunos de los fenómenos naturales más espectaculares que pueden contemplarse desde la Tierra y ofrecen una oportunidad única para acercarse a la astronomía de una forma directa.

El eclipse del próximo 12 de agosto será una ocasión excepcional para mirar al cielo y compartir la experiencia con familiares y amistades. Por ello, el IAC invita a la ciudadanía a preparar con antelación la observación, elegir cuidadosamente el lugar desde el que seguir el fenómeno y disfrutar, con todas las medidas de seguridad, de uno de los grandes acontecimientos astronómicos que podrán contemplarse desde España en las próximas décadas.