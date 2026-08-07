Coral Cotillo Reef: diseño, exclusividad y sostenibilidad

En el extremo noroeste de Fuerteventura se encuentra El Cotillo, un tradicional pueblo pesquero que todavía conserva esa autenticidad tranquila, lejos de los ritmos acelerados del turismo convencional. En este entorno privilegiado, Coral Hotels presenta Coral Cotillo Reef, un proyecto que representa una nueva etapa en la evolución estética y conceptual de la cadena.

Ubicado a pocos pasos de playas vírgenes y aguas cristalinas, Coral Cotillo Reef se integra de manera natural en el paisaje volcánico de la isla. Este hotel urbano de cuatro estrellas ha sido concebido como un refugio contemporáneo donde arquitectura, sostenibilidad y bienestar dialogan constantemente con el entorno.

Arquitectura con alma majorera

Coral Cotillo Reef apuesta por una experiencia íntima, relajada y cuidada al detalle. Su arquitectura combina líneas limpias, materiales naturales y una estética cálida directamente inspirada en los tonos, texturas y contrastes de Fuerteventura.

Las suites, amplias y luminosas, han sido diseñadas para maximizar la privacidad. La propuesta destaca por su versatilidad: todas las estancias cuentan con terrazas privadas, incorporando muchas una azotea privada con exclusivo jacuzzi, mientras que las suites swim-up ofrecen acceso directo a una piscina privada para cada una de esas habitaciones. Todas ellas disponen, además, de cocinas equipadas, una propuesta que combina la libertad de un apartamento con los servicios de un hotel de alta gama.

Sinergia y desconexión activa

La estancia en Coral Cotillo Reef se extiende también a las instalaciones de Coral Cotillo Beach, el hotel vecino de la cadena, donde los huéspedes pueden disfrutar de espacios deportivos, zonas de ocio y de la propuesta gastronómica de El Saltadero, un restaurante buffet de inspiración local e internacional.

Su ubicación privilegiada invita también a descubrir el lado más activo de Fuerteventura. Desde El Cotillo, los viajeros pueden acceder fácilmente a rompientes y playas icónicas para disfrutar de actividades como el surf, windsurf, kitesurf, ciclismo o buceo.

En definitiva, Coral Cotillo Reef nace como una propuesta pensada para viajeros que buscan diseño, exclusividad y una conexión genuina con el entorno, sin renunciar al confort ni a una experiencia hotelera sofisticada.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas