Convocan 13 becas para preparar las oposiciones a interventores y auditores de la Seguridad Social: hasta 75 euros por día
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destina 82.491 euros a estas ayudas para empleados públicos que preparan promociones internas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 5 de agosto el extracto de la Orden de 10 de julio de 2026, por la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convoca 13 becas destinadas a apoyar la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social y al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.
Estas ayudas corresponden a los procesos selectivos incluidos en la Oferta de Empleo Público de 2025 y tienen como finalidad facilitar que los empleados públicos puedan afrontar la preparación de estas pruebas mediante un apoyo económico vinculado al tiempo dedicado al estudio.
La convocatoria cuenta con una dotación máxima de 82.491 euros y se concederá en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras.
Quién puede solicitar estas becas
La convocatoria está dirigida exclusivamente a empleados públicos que cumplan una serie de requisitos.
Podrán optar a estas ayudas quienes:
- Se encuentren en situación de servicio activo en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o en alguno de sus organismos públicos dependientes en el momento de presentar la solicitud.
- Hayan superado el primer ejercicio eliminatorio del correspondiente proceso selectivo.
- Hayan disfrutado de una o varias licencias por asuntos propios, o de una licencia equivalente prevista en el convenio colectivo aplicable, que sumen al menos diez días destinados a preparar las pruebas selectivas.
El objetivo de esta convocatoria es apoyar económicamente a los trabajadores que han realizado un esfuerzo adicional para preparar su promoción profesional dentro de la Administración.
Finalidad de las ayudas
Las becas están destinadas a facilitar la preparación de los procesos selectivos para acceder, mediante promoción interna, a dos cuerpos de la Administración de la Seguridad Social:
- Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.
- Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.
Ambos procesos corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2025.
Cuántas becas se concederán y cuál será su importe
La convocatoria contempla la concesión de 13 becas, distribuidas de la siguiente forma:
- Nueve becas para la preparación del acceso al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.
- Cuatro becas para el acceso al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.
La cuantía que recibirá cada beneficiario dependerá del número de días de licencia por asuntos propios disfrutados para preparar las pruebas, con un máximo computable de tres meses.
Las ayudas económicas serán de:
- 75 euros por cada día de licencia para quienes preparen el acceso al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores.
- 53 euros por cada día de licencia para quienes preparen el acceso al Cuerpo de Gestión, especialidad de Auditoría y Contabilidad.
Plazo para presentar las solicitudes
El plazo de presentación será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la resolución con la relación de personas aprobadas en la fase de oposición correspondiente.
Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos, utilizando la sede electrónica asociada del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Documentación que deberán aportar los aspirantes
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán adjuntar un certificado expedido por la Subdirección General de Recursos Humanos o por la unidad equivalente del organismo donde presten servicio.
Este documento deberá acreditar los periodos de licencia por asuntos propios disfrutados para la preparación de las pruebas selectivas, ya que dicho dato será determinante para calcular la cuantía de la ayuda.
Criterios para la concesión de las ayudas
Las becas no se concederán de forma automática, sino mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.
Entre los criterios que se tendrán en cuenta destaca la calificación obtenida en el primer ejercicio eliminatorio del proceso selectivo, además de los requisitos y criterios recogidos en las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden ISM/1491/2025, de 10 de diciembre, publicada en el BOE el 19 de diciembre de 2025.
Con este sistema, el Ministerio pretende distribuir las ayudas entre los aspirantes que acrediten tanto el cumplimiento de los requisitos como un mejor rendimiento en el proceso selectivo.
- Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
- El BOE cambia las reglas de la la Seguridad Social: a partir del 1 de septiembre, ya no se enviarán más cartas y avisos a estos trabajadores
- La Seguridad Social y el BOE lo confirman: los trabajadores que tengan una baja laboral de más de 18 meses dejarán de cotizar para la pensión de jubilación, pero mantendrán el puesto
- Garachico contará con un nuevo túnel para sortear la saturación y los temporales de la avenida marítima
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los nuevos propietarios que compren una vivienda deben pagar las derramas que dejó el anterior dueño con la comunidad
- Natalia Ramos se convierte en la primera tinerfeña en jugar en la Premier League: deja el Costa Adeje Tenerife y ficha por el Liverpool FC
- Santa Cruz de Tenerife estrena su primera área de servicio para que las caravanas evacúen las aguas negras
- El Centro Deportivo Go fit no corre peligro: el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General para regularizar su construcción