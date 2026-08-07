Convocan 13 becas para preparar las oposiciones a interventores y auditores de la Seguridad Social: hasta 75 euros por día

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 5 de agosto el extracto de la Orden de 10 de julio de 2026, por la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convoca 13 becas destinadas a apoyar la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social y al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

Estas ayudas corresponden a los procesos selectivos incluidos en la Oferta de Empleo Público de 2025 y tienen como finalidad facilitar que los empleados públicos puedan afrontar la preparación de estas pruebas mediante un apoyo económico vinculado al tiempo dedicado al estudio.

La convocatoria cuenta con una dotación máxima de 82.491 euros y se concederá en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras.

Quién puede solicitar estas becas

La convocatoria está dirigida exclusivamente a empleados públicos que cumplan una serie de requisitos.

Podrán optar a estas ayudas quienes:

Se encuentren en situación de servicio activo en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o en alguno de sus organismos públicos dependientes en el momento de presentar la solicitud.

en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o en alguno de sus organismos públicos dependientes en el momento de presentar la solicitud. Hayan superado el primer ejercicio eliminatorio del correspondiente proceso selectivo.

del correspondiente proceso selectivo. Hayan disfrutado de una o varias licencias por asuntos propios, o de una licencia equivalente prevista en el convenio colectivo aplicable, que sumen al menos diez días destinados a preparar las pruebas selectivas.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar económicamente a los trabajadores que han realizado un esfuerzo adicional para preparar su promoción profesional dentro de la Administración.

Archivo - Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Finalidad de las ayudas

Las becas están destinadas a facilitar la preparación de los procesos selectivos para acceder, mediante promoción interna, a dos cuerpos de la Administración de la Seguridad Social:

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

Ambos procesos corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2025.

Cuántas becas se concederán y cuál será su importe

La convocatoria contempla la concesión de 13 becas, distribuidas de la siguiente forma:

Nueve becas para la preparación del acceso al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social .

para la preparación del acceso al . Cuatro becas para el acceso al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

La cuantía que recibirá cada beneficiario dependerá del número de días de licencia por asuntos propios disfrutados para preparar las pruebas, con un máximo computable de tres meses.

Las ayudas económicas serán de:

75 euros por cada día de licencia para quienes preparen el acceso al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores.

para quienes preparen el acceso al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores. 53 euros por cada día de licencia para quienes preparen el acceso al Cuerpo de Gestión, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

Plazo para presentar las solicitudes

El plazo de presentación será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la resolución con la relación de personas aprobadas en la fase de oposición correspondiente.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos, utilizando la sede electrónica asociada del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Documentación que deberán aportar los aspirantes

Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán adjuntar un certificado expedido por la Subdirección General de Recursos Humanos o por la unidad equivalente del organismo donde presten servicio.

Este documento deberá acreditar los periodos de licencia por asuntos propios disfrutados para la preparación de las pruebas selectivas, ya que dicho dato será determinante para calcular la cuantía de la ayuda.

Criterios para la concesión de las ayudas

Las becas no se concederán de forma automática, sino mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta destaca la calificación obtenida en el primer ejercicio eliminatorio del proceso selectivo, además de los requisitos y criterios recogidos en las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden ISM/1491/2025, de 10 de diciembre, publicada en el BOE el 19 de diciembre de 2025.

Con este sistema, el Ministerio pretende distribuir las ayudas entre los aspirantes que acrediten tanto el cumplimiento de los requisitos como un mejor rendimiento en el proceso selectivo.