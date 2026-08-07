Ashotel impulsa el talento femenino con su programa digital para emprendedoras

Ashotel, a través de su Oficina Acelera pyme, ha concluido la primera edición de su programa de aceleración de emprendimiento digital, una iniciativa en la que han participado 10 mujeres emprendedoras de Canarias. Durante cinco meses, las participantes recibieron acompañamiento personalizado de LAUREON, consultora especializada en estrategia e innovación, con el objetivo de impulsar la digitalización y el crecimiento de sus proyectos empresariales. El programa combinó ocho sesiones de mentoría individual, cinco talleres grupales, formación específica en financiación y encuentros con inversores para analizar la viabilidad y las oportunidades de desarrollo de cada iniciativa.

Entre los proyectos participantes figuran Matma Pastelería, de Gabriela Videla, que ha avanzado en la digitalización de pedidos y la coordinación logística, y AKROLIH, liderado por Carina Mesa, que ha reforzado sus herramientas de gestión y su preparación para acceder a inversión. Las encuestas de satisfacción reflejan una valoración muy positiva de las mentorías y talleres. Tras esta primera experiencia, Ashotel prepara una segunda edición que comenzará en septiembre y estará dirigida a proyectos de turismo sostenible que incorporen nuevas tecnologías para contribuir a un sector más competitivo y responsable. La nueva convocatoria ya tiene abierto el proceso de inscripción este año en la web www.oap.ashotel.es.