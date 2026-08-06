El turismo de La Palma renace con el mayor salto de ocupación de Canarias

El turismo de La Palma deja atrás definitivamente la larga sombra del volcán Tajogaite. La isla cerró julio con una ocupación hotelera y extrahotelera del 75,89%, el mayor crecimiento registrado en Canarias respecto al mismo periodo del año anterior. El dato supone un incremento de más de diez puntos porcentuales frente al 65,6% de julio de 2025 y confirma la recuperación de un destino que durante los últimos años ha luchado por recuperar el pulso tras la erupción volcánica de 2021.

La encuesta elaborada por el Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible de Ashotel sitúa a La Palma como la segunda isla con mayor ocupación de la provincia, solo por detrás de Tenerife, que alcanzó el 81,63%, mientras La Gomera se quedó en el 50,5%. Sin embargo, es la Isla Bonita la que protagoniza la evolución más destacada del verano gracias a un crecimiento que consolida el regreso de los visitantes nacionales e internacionales.

La recuperación llega después de varios años marcados por las consecuencias de la erupción del Tajogaite, que destruyó alrededor de 5.000 camas turísticas y afectó gravemente a una parte importante de la oferta alojativa y de las infraestructuras del Valle de Aridane. La reapertura progresiva de zonas estratégicas como Puerto Naos, junto con la mejora de las comunicaciones terrestres y la recuperación de la conectividad aérea, han permitido que el destino vuelva a situarse entre los más atractivos del Archipiélago.

Rutas internacionales

Precisamente, el aumento de las rutas internacionales, la incorporación de más plazas aéreas y el buen comportamiento del mercado peninsular explican buena parte de este repunte. A ello se suma el fenómeno de las reservas de última hora, que volvió a disparar la ocupación por encima de las previsiones realizadas al comienzo del verano.

Las perspectivas, además, apuntan a que la tendencia continuará durante agosto. Los establecimientos hoteleros asociados a Ashotel ya cuentan con una ocupación prevista del 81,74%, otro dato que mejora en más de diez puntos las cifras del mismo mes del pasado año y que anticipa uno de los mejores veranos para el sector desde antes de la crisis volcánica.

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Aunque Tenerife sigue liderando los niveles absolutos de ocupación, es La Palma la que protagoniza el mayor avance del verano. Para el tejido turístico insular, estos datos representan mucho más que un buen resultado estadístico: certifican que el destino ha recuperado la confianza de los viajeros y consolida un renacer que parecía impensable hace apenas unos años, cuando la erupción del Tajogaite puso en jaque a uno de los principales motores económicos de la isla.