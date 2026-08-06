El IGN llama a la calma y descarta una erupción a corto plazo en Tenerife: "Es esperable que haya enjambres y algunos terremotos sean sentidos"

"Es esperable que haya enjambres y que algunos terremotos lleguen a ser sentidos". Así lo ha advertido el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahiza Domínguez, tras la reunión del comité del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca), debido al repunte de actividad que el Teide lleva manifestando desde febrero. En esa misma reunión, en la que han descartado una erupción a corto o medio plazo, los científicos y el Ejecutivo han acordado reunirse cada tres meses para hacer un seguimiento más estrecho del fenómeno. "Creemos que el seguimiento debe ser periódico", insistió Domínguez.

"Seguimos registrando una actividad superior a la de los años previos", ha explicado Domínguez, quien recuerda que solo este año se han detectado 10 enjambres al oeste de Las Cañadas. Esta cifra supone casi el doble que los detectados entre 2016 y 2025, cuando se registraron seis.

Sismómetros en El Teide / Arturo Jiménez

Dos periodos de actividad

Este año, la actividad se ha dividido en dos grandes periodos aunque en seis meses, las entrañas de Tenerife no han estado nunca del todo en silencio. El primero de los periodos se produjo entre febrero y marzo donde, según Domínguez, se constató "una fase de activación importante". En este periodo se registraron la mayoría de los enjambres del año (un total de siete) y también se empezó a detectar unos pulsos sísmicos de muy baja frecuencia.

Entre abril y mayo, las entrañas de Tenerife mostraron un descenso de la actividad que se quedó a modo de ruido. El segundo repunte ocurrió entre los pasados meses de junio y julio, cuando se detectaron un total de tres enjambres. "Cada uno tenía sus propias peculiaridades y características", explicó Domínguez, que afirmó que todos estos movimientos "están relacionados con movimiento de fluido" a mucha profundidad. Desde finales de julio no se han vuelto a detectar series de terremotos como estas bajo las faldas del Teide.

El Gobierno se reunirá cada tres meses con los científicos para hacer seguimiento de la actividad

La nueva actividad del Teide no solo es más ruidosa, sino también más duradera. "Antes de 2026, los enjambres duraban pocas horas", explicó Domínguez. Este año, sin embargo, se han registrado algunos que se han prolongado durante días. "El ejemplo es el del pasado 22 de julio, que se prolongó durante dos días", sentenció. Además, antes de 2026 los enjambres eran bastante individualizados. "Teníamos un enjambre que duraba unas horas y se acabó; pero ahora mismo son series de enjambres", indicó.

Pese a haber detectado este aumento de actividad, la falta de información sobre las erupciones en Tenerife hacen muy complicado saber en qué etapa se encuentra el sistema volcánico de Tenerife. "Sabemos que el nivel de actividad está por encima de lo que había antes, pero hay que recordar que nosotros tenemos 20 años de datos y el sistema volcánico de la Tenerife tiene una erupción cada más de 100", indicó Domínguez. Por eso, insistió "es difícil saber si estamos más cerca o no de una erupción".

El portavoz del Pevolca, Itahiza Domínguez, atiende a los medios de comunicación tras finalizar la reunión del comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca), que analizó la situación del sistema sismovolcánico de la isla de Tenerife tras los últimos enjambres sísmicos registrados. EFE/ Miguel Barreto / Miguel Barreto / EFE

No aumenta el riesgo de erupción a corto o medio plazo

Lo que tienen claro los científicos es que ninguno de estos movimientos aumentan el riesgo de que se produzca una erupción a corto o medio plazo, es decir, en el plazo de meses o semanas. Si bien, insisten, en que nunca se puede descartar que mañana empiecen a detectarse otras señales más concluyentes que puedan derivar en una erupción. "Lo que sería preocupante es que se empezaran a ver eventos a menor profundidad, de mayor magnitud y deformaciones rápidas", destacó Domínguez.

Para que se desencadene un evento volcánico, Domínguez recordó que debe producirse una intrusión magmática. Cosa que, a día de hoy, no ha ocurrido. En todo caso, Domínguez llamó a la calma: "Esto puede pasar en algún momento pero siempre da tiempo, porque una actividad preeruptiva puede durar semanas o meses". En La Palma, por ejemplo, duró una semana, pero en el caso de El Hierro esa fase duró varios meses.

Terremotos no sentidos en la redacción

En este sentido, cabe recordar que todos los terremotos que se han registrado en las entrañas de Tenerife desde 2016 han tenido una magnitud menor a 2 y no han sido sentidos por la población en ningún momento. Por otro lado, la deformación detectada en 2023 ha sido muy lenta y, a día de hoy, es de apenas dos centímetros. "Hemos detectado ligeros cambios en esa deformación, pero no son nada importantes", resumió.

Para los próximos meses, los científicos advierten que estos enjambres seguirán ocurriendo en los próximos meses y que, incluso, puede llegar el momento de que algunos terremotos puedan llegar a sentirse "levemente" por la población. Además, destaca que esta actividad puede seguir en la zona oeste de Las Cañadas, pero "también puede ocurrir en otra".

En este sentido, Domínguez recordó que los terremotos no indican exactamente dónde está el magma. "El magma presiona la corteza y a veces puede generar terremotos en otras zonas", destacó el científico que afirmó que esto complica la posibilidad de limitar la actividad sismo-volcánica a una zona. De ahí que los investigadores tengan que hacer un seguimiento constante a este y otros fenómenos que se puedan producir, como la emisión de gases o la deformación del terreno.