Los nuevos españoles sostienen ya el 72% del crecimiento de la población canaria

La balanza del crecimiento demográfico vuelve a inclinarse hacia la población de nacionalidad española. Hace apenas tres años, entre 2022 y 2023, el 73,5% del aumento de habitantes se debía a la ciudadanía extranjera. Ese peso descendió al 48% el año pasado y ahora se reduce hasta el 28%. La menor aportación de la población extranjera deja, además, otra consecuencia: Canarias fue la comunidad autónoma con el crecimiento demográfico más bajo del país en el segundo trimestre del año, con apenas un 0,03%. Una cifra muy alejada de la registrada en la Comunidad Valenciana (0,43%), Baleares (0,36%) y Asturias (0,29%), que encabezaron la clasificación.

Los datos que se extraen de la última estadística de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) vuelven a situar a Canarias en un máximo histórico. En apenas un año, el Archipiélago pasó de 2,26 a 2,27 millones de habitantes, con un incremento de 12.205 personas. De ellas, 8.778 tenían nacionalidad española y 3.427 extranjera. Lo mismo ocurrió en el conjunto nacional, donde la población aumentó hasta los 49,8 millones de habitantes.

Conviene, eso sí, diferenciar entre las personas nacidas en el extranjero y aquellas que tienen nacionalidad extranjera, ya que ambas categorías no son equivalentes. Los procesos de adquisición de la nacionalidad española –a través de la ley de nietos– hacen que muchos residentes nacidos en otros países figuren oficialmente como españoles. En este contexto, Canarias cuenta con 14.158 personas nacidas en el extranjero más que en 2025. De ese incremento, 11.992 tienen nacionalidad española, lo que representa el 84,7% del crecimiento de la población nacida fuera de España.

Si se atiende al lugar de nacimiento, queda claro que el impulso demográfico procede de la población nacida en el extranjero. Mientras este colectivo aumentó, el número de residentes nacidos en España se redujo en 1.953 personas en Canarias respecto al mismo periodo del año anterior. La misma tendencia se observa en el conjunto el país, donde la población nacida en España descendió en 88.727 habitantes, con respecto a julio del año anterior, pero, sin embargo, creció en 104.178 personas.

Las Islas alcanza un nuevo récord con 2,27 millones de habitantes, tras sumar 12.205 residentes en un año

Ahora bien, ¿de qué países procede la población nacida fuera de España que reside en las Islas? Los datos más recientes del INE muestran que cerca de uno de cada cuatro nuevos residentes procede de Cuba, mientras que el 30% llega desde Venezuela y el 29,5%, desde Colombia. Una distribución estrechamente ligada a la historia migratoria que comparten Canarias y la otra orilla del Atlántico. Así, las cifras del año anterior ya reflejaban el peso de estos países en la estructura demográfica del Archipiélago. En 2025 residían en las Islas 88.602 personas nacidas en Venezuela, 63.837 nacidas en Cuba y 54.362 en Colombia, que recorta distancias año tras año. En cuarto lugar aparecía el primer país europeo: Italia, con 43.162 residentes nacidos allí.

Esta tendencia también se observa en el resto de España. Durante el segundo trimestre de 2026, las principales nacionalidades entre las personas que llegaron al país fueron la colombiana, con 34.000 entradas; la venezolana, con 23.300; y la marroquí, con 21.100. En este sentido, mientras en Canarias el número de extranjeros creció en un año en 3.427 personas, a nivel nacional lo hizo en 87.197, hasta sumar un total de 7.437.543.

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes, es decir, aquellos que abandonaron el país fueron la española (con 320 salidas), la colombiana (280) y la italiana (230).

Por provincias, Las Palmas concentró la mayor parte del crecimiento demográfico. Su población de nacionalidad española aumentó en 5.421 personas, al pasar de 1.002.056 en julio de 2025 a 1.007.477 en 2026, un 0,54% más. La población extranjera sumó otras 1.735 personas, hasta alcanzar las 174.804, con un incremento del 1%. En Santa Cruz de Tenerife, los residentes de nacionalidad española crecieron en 3.357, desde 917.181 hasta 920.538, un 0,37%, mientras que los extranjeros aumentaron en 1.692, hasta los 174.886, un 0,98%. En ambas provincias, la población extranjera avanzó con mayor intensidad porcentual, aunque la española aportó más habitantes en términos absolutos.

Además, la evolución por Islas es desigual. Tenerife registró el mayor aumento en términos absolutos, con 4.806 habitantes más que en julio de 2025, un 0,5%. Le siguieron Lanzarote, con 2.786 nuevos residentes (+1,66%); Gran Canaria, con 2.511 (+0,29%); y Fuerteventura, con 1.859 (+1,43%). El Hierro sumó 176 habitantes (+1,47%) y La Palma apenas 75 (+0,09%). Por su parte, La Gomera fue la única isla que perdió población, con ocho residentes menos (-0,04%).Mientras que por nacionalidad, el mayor incremento de población española se produjo en Tenerife (+3.106), Gran Canaria (+2.271), Lanzarote (+1.858) y Fuerteventura (+1.292). La población extranjera creció con especial intensidad en El Hierro, un 6,5%, aunque partía de una base reducida, y en Lanzarote, un 2,3%. En cambio, descendió en La Palma, con 132 personas menos (-1,1%), y en La Gomera, con siete menos (-0,17%).