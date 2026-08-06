"Mamá, ¿qué es un eclipse?": la Fundación Canaria Observatorio de Temisas acerca la astronomía a los niños con talleres sobre eclipses solares

Una pregunta rompe el expectante silencio de una multitud de niños deseosos por aprender: "A ver, ¿quién sabe lo que es un eclipse solar?". Una pequeña, confiada en su saber, alza la mano y responde que "es cuando la Luna tapa el Sol". Con este intercambio da comienzo el primero de los talleres de divulgación astronómica que la Fundación Canaria Observatorio de Temisas tiene previstos para lo largo del año. El debut de la iniciativa, que tuvo como sede la Biblioteca Municipal Josefina de la Torre de Las Palmas de Gran Canaria, versará sobre el fenómeno cósmico que tendrá lugar el próximo miércoles, el eclipse parcial de Sol que podrá observarse desde el Archipiélago.

Esta iniciativa, que da el pistoletazo de salida a una serie de talleres científicos en colaboración con la red bibliotecaria municipal de Las Palmas de Gran Canaria, aúna a una quincena de niños en una sala configurada para conocer mejor el universo: una proyección con información científica, una maqueta de la Tierra, el Sol y la Luna para explicar el eclipse, material didáctico para comprender los conceptos a través de la gamificación y hasta un telescopio solar que se conectará a la pantalla para que los menores puedan observar sin riesgo la estrella del Sistema Solar. Arabela de la Nuez, astrofísica, y Jaime Ticay, ingeniero de telecomunicaciones, son los patrones de la fundación y los encargados de llevar a cabo la difícil tarea de acercar un campo tan complejo como la astronomía a los más pequeños de la casa.

Arabela de la Nuez y una madre ayudan a unos niños durante una actividad del taller. / J.PEREZ CURBELO

Sin embargo, la gran predisposición de los niños genera que, a pesar de su corta edad, la tarea resulte sencilla. En primer lugar, los menores pintan y recortan sus propias maquetas de los tres astros implicados en el eclipse: la Luna, el Sol y la Tierra. Una vez hecho, deben completar una serie de 'misiones', unas asignaciones de ámbito astronómico, como "señala el único astro de la maqueta que tiene luz propia" o "construye el eclipse solar haciendo uso de los recortes", que deben completar para finalizar el taller con éxito.

De la Nuez cuenta que el objetivo de esta iniciativa es "que los más pequeños conozcan qué es un eclipse solar y, sobre todo, las medidas de seguridad a la hora de observarlo". El éxito de la iniciativa es tal que, a pesar de que ambos organizadores cuentan con otro trabajo y lo realizan sin ánimo de lucro, se realizará un programa más extenso a lo largo del año por todas las bibliotecas de la ciudad: "La misión de la fundación es acercar la astronomía a todas las personas. Esta es una oportunidad para salir fuera de la comarca sureste, que es donde nos ubicamos", explica.

Seis niños y dos madres realizan una actividad del taller. Al fondo, Jaime Ticay y Arabela de la Nuez preparan el siguiente punto del itinerario. / J.PEREZ CURBELO

La Fundación Canaria Observatorio de Temisas atraviesa un momento complicado. Tras las lluvias provocadas por las últimas borrascas, el acceso a sus instalaciones está cerrado por los daños ocasionados por los desprendimientos en la carretera. Sin embargo, logran extraer una oportunidad positiva dentro de lo negativo: "Este tipo de actividades nos permiten seguir con nuestra labor y, a pesar de esta situación problemática, hemos llegado a soluciones que en un principio no se nos habían ocurrido", argumenta la astrofísica.

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Otra situación complicada que atraviesa la institución fue el reciente fallecimiento de su fundador, Mario Villanueva, una persona que dedicó más de 25 años de su vida a la divulgación altruista del conocimiento del universo a millares de personas. "Siempre le tenemos en cuenta. Queremos continuar con el legado que nos dejó y esta es una manera bonita de hacerlo", asevera De la Nuez, quien sentencia con una frase que resume a la perfección lo que Villanueva quería transmitir: "Queremos que las personas sepan que el cielo es patrimonio de la humanidad y que, para disfrutarlo, sólo hay que mirar para arriba".