Canarias tendrá su hueco en los nuevos billetes de euro: así aparecerán las Islas en el rediseño del BCE

Si alguna vez has buscado Canarias en el mapa que aparece en un billete de euro, puedes estar tranquilo: las Islas seguirán formando parte de la próxima serie de billetes. El Banco Central Europeo (BCE) ha confirmado que el Archipiélago aparecerá en el diseño definitivo, después de que su ausencia en los primeros bocetos despertara numerosas dudas y críticas.

La polémica surgió tras la presentación de las diez propuestas finalistas para renovar la imagen de los billetes de euro. En ninguno de esos diseños figuraban Canarias ni el resto de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, como Azores, Madeira o los territorios franceses de ultramar, lo que llevó a muchos ciudadanos a preguntarse si estos territorios desaparecerían del papel moneda europeo.

El BCE aclara que los bocetos no son definitivos

Sin embargo, el BCE ha aclarado que esas imágenes corresponden únicamente a una fase inicial del concurso de diseño y que los mapas incluidos en los bocetos no son definitivos. Según explica la institución, los artistas recibieron unas directrices generales para elaborar sus propuestas, pero la representación final deberá adaptarse a los requisitos técnicos y legales que rigen la fabricación de los billetes de euro.

Eso significa que Canarias volverá a aparecer en el mapa, igual que ocurre con la serie actual. Las Islas compartirán espacio con el resto de regiones ultraperiféricas de la eurozona, garantizando que todos los territorios que utilizan la moneda única estén representados.

Dos temáticas finalistas para los nuevos billetes

El aspecto final de los billetes dependerá ahora del diseño que resulte elegido. Los ciudadanos de toda la Unión Europea pueden participar hasta el próximo 21 de septiembre en la consulta pública abierta por el BCE para escoger entre las dos temáticas finalistas.

La primera, titulada 'Cultura europea', propone ilustrar los billetes con algunas de las figuras más influyentes de la historia del continente, entre ellas Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Ludwig van Beethoven o María Callas. La segunda, 'Ríos y aves', apuesta por representar diferentes ecosistemas europeos mediante especies como la cigüeña blanca, el abejaruco europeo o el treparriscos, acompañadas de paisajes fluviales.

La nueva serie tardará varios años en circular

Sea cual sea la propuesta ganadora, Canarias tendrá presencia en los nuevos billetes. El Consejo de Gobierno del BCE elegirá el diseño definitivo previsiblemente antes de que finalice este año, aunque la nueva serie tardará todavía varios años en llegar a la circulación. Hasta entonces, los actuales billetes seguirán siendo plenamente válidos y convivirán con los nuevos durante el periodo de transición.

La renovación de los billetes será la primera en más de dos décadas. Además de actualizar su imagen para reflejar mejor la identidad cultural y natural de Europa, el BCE incorporará nuevos elementos de seguridad para dificultar las falsificaciones, mejoras de accesibilidad para personas con discapacidad visual y materiales más sostenibles en su fabricación.