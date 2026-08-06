Canarias descarta que la crisis de menores en Ceuta retrase los traslados desde las islas

La llegada masiva de menores migrantes a Ceuta no alterará, por el momento, el calendario de reubicaciones desde Canarias. "No tendría por qué", responde Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias. El Gobierno autonómico asegura que los traslados de niños y adolescentes tutelados por la comunidad continúan desarrollándose conforme lo previsto y descarta que la emergencia suponga un retraso en los expedientes iniciados: "Esta semana creo que son en torno a cinco o seis chicos que van a salir, que es más o menos la media".

Por otra parte, los casos de la ciudad autónoma no tendrán prioridad sobre los canarios, ya que Rodríguez insiste en que el sistema de reubicación es el mismo para todos los territorios declarados en contingencia migratoria, por lo que las nuevas derivaciones deberán seguir los cauces fijados en el Real Decreto 658/2025. No obstante, considera que el volumen de llegadas registrado en Ceuta —unos 1.400 menores frente a una capacidad ordinaria de acogida de apenas medio centenar de plazas— justifica que el Estado "busque una solución extraordinaria".

El espejo de la crisis canaria

La directora general establece un paralelismo claro entre la situación que vive actualmente Ceuta y la que atravesó Canarias durante el repunte migratorio de 2023. "Lo que está pasando ahora mismo es lo que nos pasó a nosotros, a distintas escalas", afirma, en referencia a una crisis que llevó al Archipiélago a atender a más de 7.000 menores migrantes no acompañados en tiempo récord. Sin embargo, destaca que una de las grandes diferencias entre ambos casos radica en la respuesta institucional recibida: "La afrontamos solos. No recibimos recursos, no recibimos apoyo en ese sentido". Reivindica que fue el presidente Fernando Clavijo quien "impulsó y negoció con los grupos parlamentarios en el Congreso la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería", origen del actual sistema de reubicación. Así, a la vista de lo ocurrido en Ceuta y ante un futuro incierto, cree que ese modelo debe seguir evolucionando.

Llegada al puerto de Arrecife del buque de Salvamento Marítimo tras un rescate (20/12/2023) / Adriel Perdomo / EFE

"Tiene que ser un pacto de Estado", defiende al entender que la atención a la infancia migrante requiere una respuesta estructural y coordinada del conjunto de las administraciones. "El sistema de protección de todas y cada una de las comunidades autónomas es aquel que se creó para atender a los menores en desamparo, en desprotección, en el año 96, cuando se acogieron las competencias". Por ese mismo motivo, considera que la presión migratoria de los últimos años obliga a "cerrar filas" entre administraciones para garantizar la atención a estos menores, ya que "la infancia y la adolescencia migrantes tienen que ser atendidas y acogidas independientemente de su país de origen".

Ante esta situación de emergencia, la directora general desconoce si en la próxima Comisión Sectorial de Infancia —en la que está prevista la aprobación de la aportación extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta— se abordará también la posibilidad de recalcular la distribución de menores prevista para este año, aunque ya adelanta que "debería". Mientras tanto, Canarias mantiene actualmente 2.601 menores bajo tutela, ha cerrado los grandes macrocentros habilitados durante el pico migratorio y conserva una red estable de recursos para responder ante posibles repuntes.

En materia de financiación, el Archipiélago ha solicitado al Estado los 50 millones de euros correspondientes al próximo convenio 2026-2027 para la atención de menores migrantes, después de que el año pasado recibiera una aportación de 100 millones de euros, de los que la mitad correspondían a fondos pendientes de los ejercicios 2023 y 2024.

Respaldo a Ceuta

El Gobierno de Canarias trasladado ya su apoyo a Ceuta ante la emergencia migratoria, aunque descarta asumir nuevos traslados de menores al encontrarse también en situación de contingencia extraordinaria. Rodríguez defiende que la redistribución debe dirigirse hacia aquellos territorios que todavía dispongan de capacidad dentro de su red ordinaria de acogida y recuerda que las Islas continúan soportando una elevada presión asistencial: "No tendría cabida que Canarias acogiera más menores de Ceuta".

Pese a ello, el Archipiélago sí ofrece a la ciudad autónoma la experiencia acumulada durante los últimos años de gestión de una crisis que también puso al límite su sistema de protección. "Por lo menos comunicarnos y dar traslado con la responsable del equipo de Infancia. Darle ánimos y saber que puede contar con nosotros", afirma la directora general, que trasladó su disposición a colaborar dentro de las posibilidades de Canarias.

En paralelo, Rodríguez recuerda que la emergencia ceutí no puede servir de excusa para que el resto de comunidadades bloqueen la acogida de menores. "La resolución hay que cumplirla, tanto Canarias como la comunidad autónoma de destino", sentencia al defender que el mecanismo previsto en el Real Decreto 658/2025 debe aplicarse con los mismos criterios para todos los territorios implicados.