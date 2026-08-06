La Aemet alerta del peligro "muy alto" de incendios en Canarias este jueves

Las altas temperaturas no solo traen consigo efectos para la salud, como la deshidratación, el agotamiento o posibles golpes de calor, sino también para el medioambiente, como los mayores riesgos de incendios.

De hecho, aunque las temperaturas serán más suaves este jueves, la situación viene marcada por el riesgo de incendios en Canarias. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que alerta del peligro de incendios "muy alto" en zonas del norte y este peninsular, así como en el archipiélago. Una situación que "irá a más" en los próximos días.

En Canarias, las islas más afectadas por el riesgo de incendio son La Palma, La Gomera, El Riesgo, Tenerife y Gran Canaria.

12 de agosto, día del eclipse

En este sentido, la Aemet recalca en sus redes sociales que el próximo 12 de agosto, día del eclipse total de sol que podrá verse en toda España y atraerá a cientos de personas a zonas de montaña para disfrutar de las mejores vistas de este fenómeno, podrá haber "niveles muy altos o extremos en amplias zonas".

Recomendaciones

Ante esta situación, la Aemet insta a la población a seguir los siguientes consejos para prevenir incendios forestales y proteger zonas naturales: