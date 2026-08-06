Más de 2.000 alumnos de Canarias se benefician del proyecto 'Tenencia responsable de mascotas'

Más de 2.000 alumnos del cuarto curso de Educación Primaria de 34 centros escolares del Archipiélago –16 de la provincia de Las Palmas y 18 de la de Santa Cruz de Tenerife– participaron el pasado año académico en el pilotaje del proyecto Tenencia responsable de mascotas, una iniciativa impulsada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, junto con los colegios oficiales de la profesión veterinaria de las dos provincias canarias, para concienciar al alumnado sobre el bienestar animal y la responsabilidad que implica convivir con un animal de compañía. Todo ello, a través de charlas divulgativas que son impartidas por veterinarios en las aulas. Ante la buena acogida que ha tenido esta primera experiencia, el programa prevé ampliar el próximo curso su alcance a 60 colegios del mismo nivel educativo.

Además, el incremento de la financiación, que se triplicará con respecto al pasado curso, permitirá aumentar el número de alumnos participantes e incluir charlas dirigidas a las familias. ¿El propósito? Reforzar el aprendizaje más allá de los pupitres. «Los animales necesitan realizar actividades y tener una serie de rutinas. Por eso, los Colegios de Veterinarios de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife estamos preocupados y ocupados en transmitir toda esta información a los centros educativos y a los estudiantes», señaló este jueves el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, Pablo Varona, en el marco de la presentación del balance de la iniciativa.

Formación docente

La propuesta combina el trabajo del profesorado con la participación de los veterinarios en las aulas. Antes de las visitas de estos profesionales, los docentes reciben una formación virtual de unas tres horas de duración y trabajan los contenidos con el alumnado, que después puede plantear sus dudas y profundizar en aspectos relacionados con la tenencia responsable, el bienestar animal y las obligaciones que conlleva incorporar un animal de compañía al hogar. El proceso culmina con la elaboración de un trabajo final para trasladar lo aprendido al resto de la comunidad educativa.

«Estamos ante una oportunidad magnífica para llegar a las nuevas generaciones. La tenencia responsable va mucho más allá de saber cuidar bien al animal, también hay que conocer cuáles son todas las necesidades de un animal de compañía y, subsidiariamente, las de un animal de producción», valoró la homóloga de Varona en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández, quien además destacó que la formación llega tanto a centros urbanos como rurales, lo que permite trasladar ese mensaje a realidades muy diferentes.

Hay que señalar que de los 18 centros que se han beneficiado de la iniciativa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, dos se encuentran en el Hierro, otros dos en La Palma y 14 en Tenerife, mientras que de los 16 que han formado parte del pilotaje en Las Palmas, nueve están ubicados en Gran Canaria, cuatro en Fuerteventura y tres en Lanzarote. De cara al próximo curso, el objetivo es que la acción pueda llegar también a centros de La Graciosa. De este modo, podrá estar presente en todas las islas.

El consejero de Educación del Ejecutivo autonómico, Poli Suárez, aprovechó la ocasión para poner en valor el carácter educativo del proyecto. «Queremos que los niños y niñas comprendan que incorporar una mascota al hogar no puede responder a un capricho y, cuando se incorpora, tiene que cuidarse como a un miembro más de la familia y con responsabilidad», remarcó.

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En su intervención, Suárez también puso en valor el papel que desempeñan los veterinarios en los colegios, pues son los responsables de transmitir las charlas, ampliar los contenidos trabajados y responder a las preguntas del alumnado. «Este formato aporta rigor científico y permite que los estudiantes tengan contacto con profesionales especializados», afirmó el consejero, quien confía en que la iniciativa haya llegado para quedarse y continúe ampliando su alcance en las próximas ediciones.