Villa de Mazo une astronomía y vino para preparar la observación del eclipse solar

El próximo eclipse solar del 12 de agosto servirá de escaparate para dos de los grandes atractivos de La Palma: la calidad de sus cielos y la tradición vitivinícola. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Villa de Mazo celebrará este viernes, 7 de agosto, una jornada en el Mirador Astronómico de Las Toscas que unirá divulgación científica y una cata de vinos con el propósito de acercar este fenómeno a la ciudadanía y promocionar dos de los recursos más representativos de la isla.

La actividad comenzará a las 17.00 horas y estará dirigida por especialistas de Start La Palma, cuyos monitores, acreditados por la Fundación Starlight, ofrecerán las claves para observar el eclipse con seguridad, explicarán sus características y resolverán las dudas de los asistentes antes de la cita astronómica de la próxima semana.

La propuesta se completará con una cata de vinos de bodegas de Villa de Mazo y de otras marcas amparadas por la Denominación de Origen Protegida Vinos La Palma, una iniciativa que pretende poner en valor la estrecha relación entre el paisaje, el territorio y la producción vitivinícola insular. El objetivo es generar sinergias entre el astroturismo y el sector primario, dos actividades con un creciente peso en la economía palmera.

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La jornada será gratuita, aunque contará con aforo limitado, por lo que será necesaria la inscripción previa a través del Consejo Regulador de la D.O.P. Vinos La Palma. La iniciativa está financiada por el Gobierno de Canarias dentro del programa Dinamiza Rural, una estrategia destinada a fortalecer el sector primario y favorecer nuevas oportunidades económicas ligadas al turismo sostenible, la educación y la promoción del medio rural en municipios de menos de 10.000 habitantes.