Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasIncendio en Santa CruzRenovación de la TF-1Apertura dominical en Santa CruzUn fallecido por una explosión en CanariasCrisis migratoria en CeutaMigración en Canarias
instagramlinkedin

Actividades al aire libre

Villa de Mazo une astronomía y vino para preparar la observación del eclipse solar

La actividad, gratuita y con plazas limitadas, combinará divulgación científica y una cata de caldos de La Palma en el Mirador Astronómico de Las Toscas

Panorámica de la Villa de Mazo.

Panorámica de la Villa de Mazo. / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Mazo

El próximo eclipse solar del 12 de agosto servirá de escaparate para dos de los grandes atractivos de La Palma: la calidad de sus cielos y la tradición vitivinícola. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Villa de Mazo celebrará este viernes, 7 de agosto, una jornada en el Mirador Astronómico de Las Toscas que unirá divulgación científica y una cata de vinos con el propósito de acercar este fenómeno a la ciudadanía y promocionar dos de los recursos más representativos de la isla.

La actividad comenzará a las 17.00 horas y estará dirigida por especialistas de Start La Palma, cuyos monitores, acreditados por la Fundación Starlight, ofrecerán las claves para observar el eclipse con seguridad, explicarán sus características y resolverán las dudas de los asistentes antes de la cita astronómica de la próxima semana.

La propuesta se completará con una cata de vinos de bodegas de Villa de Mazo y de otras marcas amparadas por la Denominación de Origen Protegida Vinos La Palma, una iniciativa que pretende poner en valor la estrecha relación entre el paisaje, el territorio y la producción vitivinícola insular. El objetivo es generar sinergias entre el astroturismo y el sector primario, dos actividades con un creciente peso en la economía palmera.

Noticias relacionadas

La jornada será gratuita, aunque contará con aforo limitado, por lo que será necesaria la inscripción previa a través del Consejo Regulador de la D.O.P. Vinos La Palma. La iniciativa está financiada por el Gobierno de Canarias dentro del programa Dinamiza Rural, una estrategia destinada a fortalecer el sector primario y favorecer nuevas oportunidades económicas ligadas al turismo sostenible, la educación y la promoción del medio rural en municipios de menos de 10.000 habitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia anula la ordenanza de Santa Cruz de Tenerife que permitió la construcción del Palacio de Deportes Go fit: el Supremo estima el recurso del Gobierno de Canarias
  2. La obra que convertirá en una calle la carretera que une Santa Cruz de Tenerife con La Laguna expropiará 24 parcelas
  3. La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros
  4. Atrapan en Tenerife a un delincuente que llevaba más de cuatro meses fugado de la cárcel
  5. El Cabildo de Tenerife avala el futuro túnel de Tigaiga, la obra de 600 millones para conectar el norte al Anillo Insular
  6. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife demolerá una vivienda en María Jiménez por 'riesgo elevado de colapso
  7. Fran Guerra paga para salir de La Laguna Tenerife y cumple el 'sueño' de fichar por el Granca
  8. El director creativo Ivan Jiménez cae rendido a la hospitalidad de Tenerife: 'Qué maravilla de tierra y qué maravilla de gente

Villa de Mazo une astronomía y vino para preparar la observación del eclipse solar

Villa de Mazo une astronomía y vino para preparar la observación del eclipse solar

El baile de las estrellas binarias imita el efecto de la materia oscura en las galaxias más pequeñas

El baile de las estrellas binarias imita el efecto de la materia oscura en las galaxias más pequeñas

Audioguías y transformar la luz en sonido: las iniciativas canarias para que los ciegos también puedan experimentar el eclipse solar

Audioguías y transformar la luz en sonido: las iniciativas canarias para que los ciegos también puedan experimentar el eclipse solar

La Palma desafía el calor para renovar su cita con la Virgen de las Nieves

La Palma desafía el calor para renovar su cita con la Virgen de las Nieves

Más de 70 plazas sin cubrir en las oposiciones de Educación de Canarias: casi todas en Secundaria

Más de 70 plazas sin cubrir en las oposiciones de Educación de Canarias: casi todas en Secundaria

Canarias eleva la alerta por calor en Gran Canaria y La Palma, mientras que mantiene a Tenerife en prealerta

Canarias eleva la alerta por calor en Gran Canaria y La Palma, mientras que mantiene a Tenerife en prealerta

La ONCE cierra 2025 con 4.470 trabajadores en Canarias y como el tercer mayor empleador de España

La ONCE cierra 2025 con 4.470 trabajadores en Canarias y como el tercer mayor empleador de España

¿Puede Canarias copiar a Singapur para resolver la crisis de la vivienda?

¿Puede Canarias copiar a Singapur para resolver la crisis de la vivienda?
Tracking Pixel Contents