La Suelta de Libros llena todos los rincones de Santa Úrsula de buena literatura

La pequeña Leire tiene cinco años, aunque el sábado 8 de agosto cumplirá seis, y ya sabe cómo los va a celebrar. Con libros. La pequeña vecina de Santa Úrsula ya tiene clara cuál será la temática de su fiesta del fin de semana: Stitch y Ángel, los dos personajes de las películas de Disney. Y lo que más desea es que sus familiares y amigos le regalen muchos libros con los que entretenerse durante las vacaciones de verano. Pero la semana hasta el sábado es larga y ella no tiene nada que leer, así que ha decidido ir a la Biblioteca Municipal de Santa Úrsula para participar en la iniciativa Suelta de Libros, que este año cumple su décimo aniversario en el municipio del norte de Tenerife.

Leire acude a la biblioteca acompañada por su abuela Candelaria Rodríguez y ambas se van directas a la mesa que se encuentra situada a la entrada del espacio y que está plagada de títulos de lo más variados. Desde La Odisea, que tan a la actualidad ha traído Christopher Nolan con su última película, pasando por la saga de libros infantiles de Geronimo Stilton, la literatura juvenil de Soy el número cuatro o la literatura canaria de Faycán. Memorias de un perro vagabundo. Todos esos son algunos de los ejemplares que se pueden descubrir estos días en la mesa dedica a la Suelta de Libros y, entre todos ellos, Leire se decantó finalmente por uno de Peppa Pig. "Son historias divertidas que ahora voy a leer en casa y, cuando lo termine, lo puedo devolver a la biblioteca", comenta risueña la pequeña, de la mano de su abuela.

Libros de ida y vuelta

Precisamente Candelaria Rodríguez explica que la familia ya se ha beneficiado en varias ocasiones de la iniciativa puesta es marcha por el Ayuntamiento de Santa Úrsula a través de la biblioteca municipal. "Durante varios veranos hemos venido a buscar libros para Leire y mi hija también suele hacerse con algunos que le interesan", comentó la abuela durante la mañana, al tiempo que preguntaba a las bibliotecarias si ella también podía dejar algunos ejemplares que tenía en su casa para que otras personas le dieran un nuevo uso.

La respuesta es sí. Pero con condicionantes. La biblioteca no recoge enciclopedias, que son precisamente los libros de los que más se quiere deshacer la gente. A pesar de ello, son también muchos los vecinos que se acercan a este punto para dejar los más variados volúmenes, que tan solo tardan unos días en encontrar un nuevo hogar. Así, los datos hablan por sí solos, y en cada nueva edición de la Suelta de Libros aumentan los ejemplares repartidos. En 2025 circularon hasta 730 tomos y en 2024 fueron 508. La iniciativa permite de este modo que numerosos ejemplares del fondo bibliográfico de la biblioteca municipal, principalmente aquellos de los que existen varios ejemplares, comiencen un nuevo recorrido.

Éxito año tras año

Las auxiliares de la Biblioteca Municipal de Santa Úrsula, Verónica Pérez y Andamana Cruz, indican que la Suelta de Libros crece con cada año que pasa. Tanto es así que en esta ocasión la iniciativa incorpora la participación activa de la ciudadanía, y las personas que tengan libros en casa y deseen darles una segunda vida podrán entregarlos en la biblioteca para que, tras ser revisados por el personal técnico y comprobar que se encuentran en buen estado, pasen a formar parte de este programa y puedan ser disfrutados por nuevos lectores. Hasta ahora, eso se podía hacer a lo largo de todo el año pero no precisamente durante las semanas durante las que se desarrollaba esta actividad.

Cada persona puede llevarse dos tomos cada semana hasta que se terminen las existencias

La Suelta de Libros surgió hace ya diez años en Santa Úrsula porque se trata de un municipio cuyos vecinos tienen una gran afición a la lectura. No en vano, la biblioteca municipal es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, que realiza en este espacio numerosas actividades a lo largo de todo el año. Sin embargo, es en verano cuando desciende esta programación pero cuando la población tiene más tiempo para la lectura, y por eso el Ayuntamiento no quería dejar pasar la oportunidad de ofrecer nuevas acciones a los ciudadanos.

Para todos los gustos

La Suelta de Libros contempla que cada persona puede llevarse un máximo de dos libros por semana y hasta final de existencias. Algunos años, los libros se han terminado a las pocas semanas de poner en marcha el proyecto, por lo que el mes de agosto se le ha hecho largo a más de un lector empedernido. Las auxiliares de la biblioteca explican que la narrativa de ocio es lo que más se demanda, junto con la literatura infantil. "Tenemos usuarios muy habituales", celebran Pérez y Cruz mientras revisan algunos de los libros recién donados por los vecinos y los clasifican para colocarlos en la mesa de la Suelta de Libros en los próximos días.

La pequeña Leire y su abuela buscan un libro en la Biblioteca Municipal de Santa Úrsula. / Arturo Jiménez

Así, las bibliotecarias animan a los vecinos -de dentro y fuera de Santa Úrsula, ya que no hay que estar empadronado para participar- a que acudan cada semana, sino cada día, puesto que la oferta de la Suelta de Libros varía cada muy pocas horas.

Oportunidad

El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, indica que "la cultura se construye compartiendo" y, por eso, la Suelta de Libros es una iniciativa que, además de fomentar la lectura, "invita a compartir historias y conocimientos, permitiendo que los libros sigan viajando de unas manos a otras y lleguen a nuevas personas". La concejala de Bibliotecas, Efigenia González, destaca que "la Suelta de Libros es una iniciativa que refleja el verdadero valor de la lectura, puesto que se centra en compartir historias para que nunca dejen de viajar. "Cada libro que encuentra un nuevo lector prolonga su vida útil y contribuye a acercar la cultura a más personas", reflexiona la edil, quien concluye que "este año, además, invitamos a la ciudadanía a formar parte de este proyecto donando aquellos ejemplares que ya han disfrutado, para que continúen inspirando a otras personas".