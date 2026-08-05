La Palma desafía el calor para renovar su cita con la Virgen de las Nieves

El calor apretó desde primera hora, con temperaturas máximas que llegaron a superar los 34 grados. Como en el resto de Canarias, La Palma vivió un 5 de agosto de temperaturas inusualmente elevadas. Pero ni el sol ni el aire seco lograron alterar una tradición que se repite cada año desde hace siglos. Miles de personas ascendieron hasta el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves para celebrar la festividad de la patrona de la isla, una cita que trasciende lo religioso y forma parte de la memoria compartida de varias generaciones de palmeros.

La imagen permanecía donde siempre. Cambiaban las caras, el paso del tiempo y las historias personales de quienes acudían al santuario. Algunos caminaban por promesas. Otros buscaban un instante de recogimiento. Muchos, simplemente, mantenían viva una costumbre heredada de padres y abuelos. Porque el 5 de agosto es mucho más que una fecha en el calendario: es uno de esos días en los que La Palma vuelve a reconocerse.

La eucaristía solemne reunió a cientos de fieles y a representantes de las principales instituciones de la isla en un ambiente de profunda devoción, aunque también de resistencia frente a una jornada sofocante. Los abanicos compartieron protagonismo con los cánticos, mientras el templo ofrecía un respiro frente a las altas temperaturas que marcaron la celebración.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la ofrenda del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, un gesto cargado de simbolismo que evocó uno de los episodios más recientes de la historia insular. La corporación agradeció el mantón que recibió la Virgen durante la peregrinación extraordinaria de 2025, cuando la imagen recorrió los catorce municipios de La Palma para acompañar a una población que seguía afrontando las consecuencias de la erupción del Tajogaite. Aquel viaje, excepcional y ajeno a las fiestas lustrales, quedó grabado en la memoria colectiva como un gesto de cercanía y esperanza.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, durante su intervención en la celebración de la festividad de la Virgen de las Nieves. / E. D.

Ese recuerdo volvió a aflorar en una jornada que, pese al intenso calor, conservó intacta su esencia. Porque la festividad de la Virgen de las Nieves no necesita grandes ceremonias para mantener su fuerza. Le basta con reunir, año tras año, a una isla que encuentra en su patrona un símbolo de identidad, consuelo y pertenencia.

El presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez, habló en su discurso de la situación que atraviesa Venezuela, expresando el respaldo de la sociedad palmera "para compartir el dolor de su gente, de los isleños que tienen allí su segunda patria y de quienes comparten hoy nuestro día a día en La Palma". Rodríguez subrayó el deber de responder "con solidaridad" tras el apoyo recibido por la isla en momentos de catástrofe.

El presidente destacó que la fe y la identidad insular deben traducirse en obras dirigidas a cuidar a las personas más vulnerables. En este sentido, detalló los avances en la red de atención pública. Rodríguez también se refirió a la asunción de competencias por parte del Cabildo para generar promociones habitacionales que den respuesta a familias y jóvenes de la isla, así como a la recuperación tras la erupción del Tajogaite, con la apertura y acondicionamiento de vías clave para la conectividad y el arraigo, como la LP-2, la carretera de Todoque y el camino Morera, permitiendo el retorno de los vecinos a sus terrenos y viviendas.