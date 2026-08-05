La migración a Canarias se reduce un 60%, mientras aumenta en Ceuta y Baleares

El informe quincenal sobre inmigración irregular, revela una caída del 59,6% en el flujo migratorio por mar a Canarias. En los primeros siete meses del año -datos acumulados desde el 1 de enero al 15 de julio- arribaron 4.675 personas, todas a bordo de 63 embarcaciones. Esto supone la llegada de 6.900 menos que en los mismos meses de 2025, cuando cruzaron la frontera 11.575 personas a bordo de 191 pateras, según el último informe del Ministerio de Interior.

La última llegada fue al puerto de La Restinga en El Hierro. Salvamento Marítimo rescató a 133 personas que zarparon desde Gambia y se mantuvieron 11 días en alta mar a bordo de un cayuco. Los ocupantes de la barquilla son de Gambia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria y Costa de Marfil, entre ellos había seis mujeres y seis niños. Esta expedición no está incluida en el informe quincenal del Ministerio.

Baleares y Península

Mientras, incrementan un 10,1% las llegadas irregulares por mar a Baleares, pasando de 3.510 en 2025 a 3.864 en 2026; y un 22,17%, las entradas por mar a la Península, que pasó de 3.567 en 2025 a 4.358 en 2026. La cifra conjunta asciende a 8.222, un 16,2% más que en el mismo periodo del año anterior, en 439 embarcaciones, un 3,7% menos.

El balance total, refleja que en lo que va de año 2026 entraron a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 17.097 personas migrantes, un 15,7% menos que en los mismos siete primeros meses de 2025, cuando fueron 20.271. Por vía marítima 12.915 migrantes, un 30,8% menos que en 2025 (cuando se produjeron 18.670 llegadas), en 506 embarcaciones, 146 menos que el año anterior.

Más irregulares en Ceuta

La venida de migrantes irregulares a Ceuta sube un 164% respecto a 2025 -sin contar la entrada masiva del 30 de julio-. La cantidad de personas que acceden por vía terrestre aumentó un 164,1% respecto a 2025. El Ministerio del Interior precisa que estos datos no incluyen cifras del día 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes desde Marruecos que requieren, según Interior, "un análisis específico".

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El informe muestra un total de 3.835 migrantes, que entraron a la Ciudad Autónoma de Ceuta, 2.383 más que en los mismos meses de 2025 -cuando fueron 1.452 personas las que llegaron de manera ilegal-. También incrementaron en Melilla. En concreto, 18 migrantes entraron por mar en 2026, tres más que en el mismo periodo en 2025. Y fueron 347 los que accedieron por vía terrestre, 198 más que en las mismas fechas del año anterior, un 132,9% más.