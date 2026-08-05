El Gobierno de Canarias amplía diez días el plazo para solicitar las becas universitarias
La Consejería de Universidades amplía hasta el 16 de agosto el plazo para que los estudiantes puedan solicitar becas y ayudas para estudios superiores del próximo curso
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias amplía en diez días naturales el plazo de solicitud de las becas y ayudas para estudios de grado, máster y enseñanzas artísticas superiores en centros públicos durante el curso 2026-2027.
El departamento autonómico justifica la ampliación por la coincidencia del procedimiento con el verano. Según recoge la información difundida por la Consejería, el nuevo margen «facilita al estudiantado la realización del trámite durante el periodo estival».
Diez días más para presentar la solicitud
El periodo de solicitud comenzó el 7 de julio y la fecha inicial de cierre figuraba el 6 de agosto. La ampliación suma diez días naturales al calendario previsto y permite que el alumnado complete el procedimiento durante la segunda mitad del mes.
La solicitud se formaliza a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. La información facilitada no concreta los plazos de resolución, la documentación exigida, los umbrales económicos ni el sistema de valoración, por lo que las personas interesadas deben consultar esos detalles en la convocatoria oficial.
Una ayuda para afrontar gastos de alojamiento de hasta 3.000 euros
La principal novedad económica afecta a la ayuda de residencia, cuya cuantía máxima asciende a 3.000 euros. Esta modalidad se dirige al alumnado que necesita afrontar gastos de alojamiento para cursar sus estudios fuera de su domicilio habitual.
La subida adquiere especial relevancia en un territorio insular como Canarias, donde parte del estudiantado se desplaza a otra isla o municipio para acceder a una titulación. La convocatoria también incorpora las enseñanzas artísticas superiores públicas, que entran en el ámbito de estas ayudas durante el curso 2026-2027.
Excelencia académica y segunda oportunidad para quienes cambian de titulación
El programa conserva las ayudas vinculadas a la excelencia académica, destinadas al alumnado con mejores resultados. La nota remitida por la Consejería no especifica los criterios de puntuación ni las cuantías correspondientes a esta modalidad.
La convocatoria mantiene, además, la denominada segunda oportunidad, que permite solicitar la beca al alumnado que cambió de titulación. Con esta opción, el Gobierno canario evita que ese cambio académico excluya de forma automática a las personas solicitantes, siempre que cumplan las condiciones recogidas en las bases.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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