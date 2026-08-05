Esperanza Gracia desvela qué le espera a cada signo del zodiaco ante el eclipse solar del 12 de agosto de 2026: "Leo tendrá grandes noticias"

El eclipse solar del 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año y Canarias será uno de los territorios privilegiados para observar este fenómeno. Pero, más allá de la ciencia y de las miles de personas que se preparan para contemplarlo, el evento también ha despertado interés entre quienes siguen la astrología.

Esperanza Gracia ha compartido su interpretación sobre cómo podría influir este eclipse solar en cada signo del zodiaco, asociando el fenómeno con una etapa de cambios, decisiones y nuevos caminos para los doce horóscopos.

La astrología apunta a un momento de cambios con el eclipse solar

Según su interpretación astrológica, el eclipse llega como un momento de revisión y transformación para algunos signos. Entre sus predicciones destaca especialmente Leo, al que señala como uno de los grandes beneficiados de este periodo.

La astróloga apunta que los nacidos bajo este signo podrían vivir una etapa marcada por nuevas oportunidades y avances después de dejar atrás situaciones que ya no les aportaban lo esperado.

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año y Canarias se prepara para vivir una de las citas más especiales para los amantes del cielo. Pero, además de la explicación científica del evento, el eclipse también ha despertado interés entre quienes siguen la astrología.

Esperanza Gracia / Netflix

La astróloga Esperanza Gracia ha compartido su interpretación sobre cómo este fenómeno podría influir en los diferentes signos del zodiaco. Según su visión, el eclipse abre una etapa de cambios, revisiones personales y nuevas oportunidades para algunos horóscopos.

Aries, Tauro y Géminis: nuevas perspectivas, estabilidad y encuentros inesperados

Aries. Según la interpretación de Esperanza Gracia, el eclipse solar puede ayudar a los nacidos bajo este signo a cambiar la forma de ver una situación que no avanza como esperaban. Un proyecto personal, laboral o sentimental podría no evolucionar como habían imaginado, pero sí permitirles afrontar la situación desde una nueva perspectiva.

Tauro. Para Tauro, el eclipse pone el foco en el hogar y en la estabilidad personal. La astróloga señala que este fenómeno puede ayudar a crear un entorno más sólido y duradero, además de favorecer el cierre de heridas o asuntos pendientes que llevaban tiempo sin resolverse.

Géminis. Los nacidos bajo este signo podrían encontrarse ante el comienzo de una etapa prometedora. Según Esperanza Gracia, el eclipse puede favorecer la llegada de nuevas informaciones, encuentros inesperados y cambios positivos en la relación con las personas de su entorno.

Cáncer, Leo y Virgo: retrasos, buenas noticias y pequeños altibajos

Cáncer. El eclipse solar no aparece como un momento especialmente destacado para este signo, según la interpretación de la astróloga. Esperanza Gracia apunta únicamente a la posibilidad de algunos retrasos relacionados con asuntos económicos, sin asociarlo a grandes cambios.

Leo. Es el signo al que Esperanza Gracia atribuye una de las predicciones más positivas. Según la astróloga, el eclipse puede actuar como un impulso para los Leo, ayudándoles a dejar atrás etapas anteriores y avanzar con más fuerza hacia nuevos objetivos. Para este signo, señala la llegada de “grandes noticias”.

Virgo. Los nacidos bajo Virgo podrían notar ciertos altibajos durante este periodo. La interpretación de Esperanza Gracia apunta a que estos momentos serán pasajeros y no deberían impedir disfrutar de lo conseguido o de las oportunidades que aparezcan.

Libra, Escorpio y Sagitario: cambios en relaciones y nuevas experiencias

Libra. La astrología relaciona este eclipse con una etapa de cambios en las relaciones personales de Libra. Según Esperanza Gracia, algunos vínculos podrían alejarse, aunque este distanciamiento podría acabar siendo positivo al tratarse de relaciones que ya no encajaban.

Escorpio. Para Escorpio, la astróloga apunta a posibles cambios inesperados que podrían retrasar la llegada de un objetivo que parecía cercano. No se trataría de una pérdida definitiva, sino de un pequeño giro en el camino hacia sus metas.

Sagitario. El eclipse puede representar para Sagitario un cambio de perspectiva. Según Esperanza Gracia, este signo podría sentirse impulsado a salir de su zona de confort, apostar por nuevas experiencias y abrirse a viajes o situaciones diferentes.

Capricornio, Acuario y Piscis: transformación personal y nuevos hábitos

Capricornio. Los nacidos bajo este signo podrían vivir el eclipse como un periodo de transformación. La interpretación de Esperanza Gracia señala una etapa para dejar atrás aquello que pesa y mostrar una versión más fuerte y auténtica de uno mismo.

Acuario. Para Acuario, el eclipse podría marcar un antes y un después en sus relaciones personales. Según la astróloga, algunos vínculos podrían desaparecer mientras otros más satisfactorios ganan protagonismo.

Piscis. El mensaje para Piscis está relacionado con el autocuidado. Esperanza Gracia recomienda, dentro de su interpretación astrológica, revisar hábitos y buscar un ritmo de vida más saludable.

Canarias, uno de los lugares más buscados para ver el eclipse solar

Más allá de las interpretaciones astrológicas, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será una de las grandes citas astronómicas del año. Canarias será uno de los territorios donde podrá observarse con especial interés, lo que ha convertido al archipiélago en uno de los destinos más atractivos para seguir el fenómeno.

El evento reunirá a aficionados, investigadores y visitantes que buscan contemplar cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y provoca uno de los espectáculos naturales más llamativos del calendario astronómico.