Eclipse del 12 de agosto: Canarias verá hasta un 77% de la ocultación del sol desde cualquier punto del archipiélago

Canarias podrá observar el próximo 12 de agosto hasta un 77% de ocultación del sol durante el eclipse desde cualquier punto del archipiélago, además de desde las ocho atalayas astronómicas habilitadas por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología para seguir el fenómeno.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha destacado este miércoles que el eclipse será una oportunidad para "posicionar a Canarias como un lugar único" por la calidad de sus cielos y para acercar la astronomía a la ciudadanía a través de este fenómeno que será total en la península.

La observación organizada contará con ocho puntos distribuidos en las islas, incluida La Graciosa, donde habrá dos divulgadores científicos en cada atalaya habilitada por el Museo Elder, además del reparto de gafas homologadas y actividades explicativas sobre el fenómeno.

No obstante, tanto la consejera como el gerente del Museo Elder, José Gilberto Moreno, han insistido en que el eclipse podrá verse "desde cualquier lugar" de Canarias, como playas, azoteas, miradores o zonas urbanas, siempre que se utilice protección ocular homologada.

Cielos despejados para observar el cielo

Además, Moreno ha indicado que, según las predicciones meteorológicas actuales, el próximo miércoles el cielo estará despejado y ha recordado que Canarias, junto a Hawái y Chile, son los lugares del mundo con mayor nitidez para la observación del cielo.

Las atalayas cósmicas se han habilitado en la plaza del Puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa; el paseo marítimo de La Santa (Tinajo), en Lanzarote; el Castillo de El Tostón, en El Cotillo (Fuerteventura); la calle Doctor Domingo Hernández Guerra de Tejeda, en Gran Canaria; la avenida del Emigrante, en Guía de Isora, (Tenerife); la plaza de San Pedro de Valle Gran Rey, en La Gomera; la playa de Los Tarajales de Tazacorte, en La Palma, y La Maceta, en La Frontera (El Hierro).

Moreno ha explicado que el 'plus' de las atalayas es la divulgación y los consejos que se van a dar 'in situ', además de que se van a situar en el oeste de cada isla, donde habrá "mayor precisión angular" y "donde entendemos que la nitidez de la observación del eclipse en el cielo va a ser la mejor".

Los divulgadores estarán desde las 18:30 hasta las 21:30 horas para atender a todas las personas que quieran acceder a estos puntos, ya que la secuencia del eclipse, que según el gerente del Museo Elder será "muy bonita y muy espectacular", tendrá una duración en las islas de hasta dos horas.

El eclipse comenzará en Canarias en torno a las 19:06 horas y terminará a las 20:42 horas, siendo las 19:54 cuando tenga lugar el punto parcial máximo de ocultación del sol en el archipiélago.

Protección ocular homologada

Los organizadores han recordado que la observación directa del sol entraña riesgos para la vista y han recomendado utilizar únicamente gafas homologadas y evitar mirar de forma continuada durante más de 30 segundos.

Por este motivo, han indicado que unas mismas gafas se pueden usar para que varias personas puedan visualizar el eclipse por turnos y mirar su evolución cada 15 minutos.

"Ya en otros episodios astronómicos siempre a las 48 horas aparecen en las consultas quemaduras importantes que pueden resultar peligrosas. Entonces, que sepan que no es estar mirando al sol continuamente", ha insistido Moreno al señalar que no hay que colocarse las gafas mirando al sol, sino de espaldas.

Además, para los más pequeños, han recomendado que se las sujeten con los dedos mientras observan el sol, para evitar que se les caigan, y para quienes ya usan gafas, que coloquen las homologadas delante para evitar el efecto lupa.

Distribución de gafas

El Museo Elder distribuirá entre 2.000 y 3.000 gafas en cada atalaya, además de entregarlas a cualquier persona que visite estos días el museo, mientras que la ONCE repartirá unas 125.000 en Canarias con motivo de este evento astronómico.

El director de la ONCE en Canarias, José Antonio López, ha explicado además una experiencia inclusiva en Tejeda (Gran Canaria) mediante el dispositivo 'LightSound', que transforma la variación de la luz del eclipse en sonidos para que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan seguir el fenómeno en tiempo real.

Moreno ha explicado además que el documental inmersivo para planetarios, coordinado por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, '3CLIPSE', para divulgar los eclipses solares que se podrá observar en España entre 2026 y 2028, "se está emitiendo prácticamente en todos los planetarios de Europa", y que ya han solicitado su traducción al inglés estadounidense para su distribución en Estados Unidos.