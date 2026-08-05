Las carreteras canarias, potenciales generadoras de energía: “Podríamos llegar a entre 300 y 400 megavatios”

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas y la Consejería de Transición Ecológica y Energía, avanza en su objetivo de hacer más sostenible la red viaria del Archipiélago con la implantación de instalaciones fotovoltaicas en cuatro túneles de las Islas. Las actuaciones, que han supuesto una inversión conjunta de más de 1,14 millones de euros con fondos Next Generation, permitirán un ahorro anual cercano a los 140.000 euros en la factura eléctrica y evitarán la emisión de más de 770 toneladas de CO₂ durante los próximos 20 años.

Los proyectos, desarrollados en los túneles de Pino Seco (Gran Canaria), El Bicho (Tenerife), La Cumbre (La Palma) y el enlace de Butihondo (Fuerteventura), suman 1.038 paneles solares que permitirán cubrir entre el 43% y el 67% de la demanda energética de estas infraestructuras. Además, estas actuaciones cuentan con un periodo de amortización estimado de entre ocho y diez años en función de cada instalación, tras el cual el ahorro energético se traducirá en un menor coste para las administraciones responsables del mantenimiento de estas infraestructuras.

La mayor instalación se encuentra en el túnel de La Cumbre, en La Palma, con 396 paneles solares capaces de generar 408.100 kilovatio-hora al año, lo que permitirá cubrir el 67% de su consumo energético y evitar la emisión de 402 toneladas de CO₂ en dos décadas. Le sigue el túnel de El Bicho, en Tenerife, con 306 paneles y una cobertura del 52% de la demanda, mientras que el de Pino Seco, en Gran Canaria, contará con 234 paneles que abastecerán el 62% de la energía que consume. Por su parte, el enlace de Butihondo, en Fuerteventura, dispondrá de 102 paneles solares, suficientes para cubrir el 43% de sus necesidades energéticas.

Planta solar en el túnel de La Cumbre, en La Palma. / E. D.

La estrategia parte de un diagnóstico energético de la red viaria elaborado junto al Instituto Tecnológico de Canarias para conocer los consumos actuales y localizar espacios donde instalar sistemas renovables: superficies próximas a los túneles, márgenes de las carreteras, barreras acústicas o paredes verticales. "No estamos utilizando para la implantación de estas fotovoltaicas territorio nuevo, es el territorio que ya tenemos disponible”, explica Rosana Melián, directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias. La elección de los proyectos piloto se realizó además junto a los cabildos, responsables del mantenimiento de estas carreteras, valorando aspectos como la accesibilidad, las necesidades de cada isla y la gestión posterior de las instalaciones.

De los túneles solares a una red viaria generadora de energía

“No hemos puesto instalaciones de almacenamiento porque son proyectos pilotos, simplemente nos hemos centrado en poner la fotovoltaica”, apunta Melián. Según detalla, durante las horas solares estas plantas podrán cubrir en su totalidad el consumo de los túneles, aunque al mantenerse operativos durante la noche será necesario incorporar baterías en el futuro para aprovechar esa energía fuera de las horas de producción. Además, señala que las instalaciones podrían ampliarse posteriormente “de forma que puedan verter a la red los excedentes que tengan que no se consuman”.

Esta posibilidad de aprovechamiento abre la puerta a un escenario más ambicioso para la red viaria canaria. “Vemos que simplemente con los espacios identificados alrededor de los contadores existentes ya teníamos un excedente”, sostiene. El potencial sería aún mayor si se incorporaran otros espacios disponibles en la red viaria, como las medianas. “Podríamos ser auténticas plataformas generadoras de energía”, afirma, y estima que Canarias podría alcanzar entre 300 y 400 megavatios de capacidad, una cifra que supondría “casi un 40% de lo que hay actualmente instalado en Canarias”.

En la práctica, esta hoja de ruta hacia la sostenibilidad ya empieza a trasladarse a nuevas actuaciones más allá de los ya mencionados proyectos piloto. El túnel de Erjos (Tenerife), por ejemplo, ya cuenta una instalación fotovoltaica en el proyecto modificado, o el futuro túnel Aeropuerto-Pozo Negro (Fuerteventura) ya contempla esta solución desde su licitación. Además, el túnel de Los Roquillos, en El Hierro, incorporará también una instalación renovable dentro del proyecto que se está redactando, mientras que otras actuaciones avanzan mediante medidas de eficiencia energética, como el cambio a iluminación LED en infraestructuras ya existentes.

Imágenes del túnel de Erjos en el Anillo Insular / Andrés Gutiérrez

Un cambio de modelo en la obra pública

La incorporación de instalaciones fotovoltaicas en las carreteras canarias supone, según la directora general de Infraestructura Viaria, un cambio de enfoque en la forma de proyectar las infraestructuras. Melián afirma que la tecnología solar ya es una solución madura, pero que el reto ha estado en trasladar este tipo de medidas al ámbito de la obra pública. “Siempre hemos pensado en el hormigón, en el asfalto y tal, y nadie se había planteado colocar fotovoltaica para lograr la autosuficiencia”, señala.

Considera que estas actuaciones sitúan a Canarias a la vanguardia en este ámbito y que abren una nueva línea de trabajo para futuras obras. “No podemos seguir avanzando en las infraestructuras que hacemos sin pensar en que sean infraestructuras sostenibles, que estén integradas con el paisaje y minimizar su impacto”, afirma.

Por ello, la intención de la Dirección General de Infraestructura Viaria es que las medidas de eficiencia energética y generación renovable se incorporen desde la fase inicial de diseño de los proyectos, siempre que las características de cada actuación lo permitan. “A la hora de diseñar el proyecto ya se tengan en cuenta este tipo de medidas”, apunta, con el objetivo de que la sostenibilidad deje de ser un elemento añadido y forme parte de la planificación habitual de las carreteras canarias.