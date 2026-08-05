Canarias recupera el alisio para dejar atrás la ola de calor

Canarias ha sido hoy un archipiélago de contrastes térmicos. Mientras en algunos puntos el calor ha seguido abochornando el ambiente –con máximas de hasta 38 grados–, otros se han beneficiado de la llegada de los suaves y frescos vientos alisios. La ola de calor que ha estado más de cinco días afectando a Canarias ya está en vías de extinción, pero el requisito para que se disipe del todo es que el viento arrecie. Una circunstancia que, como de un efecto dominó se tratara, levantará el viento con rachas de más de 70 kilómetros por hora y alterará la superficie del mar.

A tenor de esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves los avisos amarillos por fenómenos costeros al sur de Gran Canaria y Tenerife, al oeste de La Palma y en El Hierro y La Gomera. En paralelo, se mantiene el aviso por rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora en las cumbres de Gran Canaria y las vertientes sudeste y oeste. También se mantienen avisos por altas temperaturas en el sur de Gran Canaria y el oeste y cumbres de La Palma.

Canarias sigue en alerta

Por su parte, el Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta por incendios en las islas de mayor relieve y de calor en todas las Islas; así como las prealertas por viento y fenómenos costeros, aunque estos tenderán a rebajarse en las próximas horas. Este jueves se decidirá si se rebaja o eliminan algunas de las alertas activas.

Pese a la llegada del alisio, aún hoy ha hecho mucho calor en Canarias y, en especial, en el sur de Gran Canaria. La Aldea de San Nicolás ha vuelto a registrar máximas de 38 grados, al igual que Maspalomas, que alcanzó los 37,1 grados. En La Palma, por su parte, la máxima registrada fue de 35,7 grados y en La Gomera, de 35,5.

Sin refresco por la noche

Además, el refresco del alisio aún no se ha notado durante la madrugada. Así bien, Canarias ha vuelto a registrar otra noche tropical en la mayoría de las Islas, a excepción de las zonas más altas: Izaña, en Tenerife, y Teror, en Gran Canaria. Por cuarta noche consecutiva, también se ha registrado una noche infernal (más de 30 grados) en San Bartolomé de Tirajana (31,8 grados de mínima).

La Aemet estima que las temperaturas no volverán a la "normalidad" hasta el sábado. Y aun así, seguirán estando por encima de lo normal para esta época del año.

Como ha explicado Víctor Quintero, delegado de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife, el descenso de temperaturas será muy lento. Esto afectará especialmente a zonas con orografía en zona de cuenca a las que se les complica refrescarse, como La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria o Las Mercedes, en Tenerife.

Además, Quintero adelanta que, a partir de mitad de la próxima semana, se espera un nuevo repunte de las temperaturas en el Archipiélago.