Canarias pasa otra noche infernal con temperaturas de hasta 38 grados durante la madrugada

La ola de calor seguirá afectando este miércoles al archipiélago canario, en una jornada en la que continúan los avisos por altas temperaturas en las islas occidentales y Gran Canaria. De hecho, es en esta última y La Palma donde se espera que los termómetros marquen las cifras más altas, por lo que están en aviso naranja, mientras el resto continúa en amarillo.

Para intuir lo que resta de día, solo hay que ver los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de primeras horas de la mañana, en los que se muestra que al menos cinco puntos del archipiélago han vivido otra noche infernal con temperaturas superiores a los 30 grados durante la madrugada.

Ya lo avisaba este martes la Aemet en sus redes, "todavía no hay un nombre universalmente aceptado para las noches en las que no se baja de 30° C, pero lo cierto es que estas ya se producen. Uno de los términos propuestos es noche infernal". Y no es para menos, puesto que intentar dormir con estas temperaturas se complica demasiado.

Temperaturas máximas nocturnas

Según los registros de la Aemet, la isla de Gran Canaria es, con diferencia, en la que los termómetros han marcado datos más elevados durante la noche, con cuatro estaciones superando los 30 grados en un ranking de cinco. Un listado en el que se ha colado, también, La Gomera. En concreto, el ranking de temperaturas máximas nocturnas es:

La Aldea de San Nicolás , Tasarte - 38 grados (00:00 horas)

, Tasarte - 38 grados (00:00 horas) San Bartolomé de Tirajana , Lomo Pedro Alfonso - 34,7 grados (00:10 horas)

, Lomo Pedro Alfonso - 34,7 grados (00:10 horas) San Sebastián de La Gomera - 34,4 grados (00:40 horas)

- 34,4 grados (00:40 horas) Maspalomas , C. Insular de Turismo - 33,3 grados (06:10 horas)

, C. Insular de Turismo - 33,3 grados (06:10 horas) Agüimes - 33,2 grados (00:00 horas)

Por su parte, hay que tener en cuenta que las mínimas también han sido considerablemente altas, rozando los 30 grados. En este caso, ha sido Izaña, en Tenerife, la estación que ha tenido los registros más bajos, con 18,8 grados a las 06:40 horas, seguido de Teror, en Gran Canaria, con 19,9 grados a las 00:50 horas.

Temperaturas máximas y mínimas de este 5 de agosto. / Aemet

¿Cuándo acaba la ola de calor?

Con estas altas temperaturas que nos acompañan desde hace ya varios días, es normal que nos preguntemos cuándo acabará la ola de calor. Y parece que estamos de suerte porque el calor va a ir menguando en las próximas horas. De hecho, para este jueves solo dos islas, Gran Canaria y La Palma, continuarán en aviso amarillo por este fenómeno, con máximas de 34ºC, que afectarán, principalmente, a las medianías del sudeste, sur y oeste en Gran Canaria, y a las medianías del oeste en La Palma.

Y el viernes, si la previsión no cambia, ya solo será Gran Canaria quien mantenga este aviso en las horas centrales del día.

Del calor al viento y oleaje

Eso sí, si el calor parece que nos va a ir abandonando poco a poco en las próximas horas, aún no estaremos del todo tranquilos, puesto que la llegada del viento y el oleaje marcará los próximos días. Tal es así que el Gobierno de Canarias ya ha activado la alerta por vientos en La Gomera y la prealerta en el resto de islas, así como la prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria.