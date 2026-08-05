Canarias eleva la alerta por calor en Gran Canaria y La Palma, mientras que mantiene a Tenerife en prealerta

El Gobierno de Canarias ha actualizado este miércoles la situación por altas temperaturas y ha elevado a nivel de alerta a Gran Canaria, donde se suma a La Palma, isla que ya permanecía en ese nivel. Mientras tanto, Tenerife, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura continúan en prealerta ante la persistencia del episodio de calor que afecta al archipiélago.

La medida, que entra en vigor a las 17:00 horas de este miércoles, ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias tras analizar la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Tenerife seguirá con temperaturas superiores a los 34 grados

Aunque la isla permanece en prealerta, el calor continuará siendo intenso durante las próximas horas. Según la previsión, las temperaturas máximas podrán alcanzar e incluso superar los 34 grados en las medianías del sur y en el área metropolitana de Tenerife, especialmente en las zonas más expuestas al sol.

Además, se esperan temperaturas nocturnas elevadas, sobre todo en medianías y áreas con escasa ventilación, una situación que dificultará el descanso y la recuperación térmica durante la noche.

Hasta 40 grados en Gran Canaria

La situación más complicada se espera en Gran Canaria, donde el Gobierno de Canarias ha decidido elevar el nivel de riesgo a alerta.

Las previsiones apuntan a que los termómetros podrán alcanzar localmente los 40 grados en las medianías del sur y oeste, así como en las zonas bajas del sur y sureste de la isla.

En La Palma, que continúa en alerta, se prevén hasta 37 grados en las medianías del oeste y noroeste.

El calor seguirá afectando al resto de Canarias

El episodio de altas temperaturas también dejará registros elevados en el resto del archipiélago.

En La Gomera y El Hierro podrán superarse los 34 grados en las vertientes sur, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se esperan valores similares de forma puntual en zonas del interior de la mitad sur de ambas islas.

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Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a las personas mayores, menores y colectivos vulnerables, ya que las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas en buena parte de Canarias pese a la previsión de un ligero descenso térmico a partir del jueves.