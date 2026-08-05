La base de Wizz Air en Santiago amenaza 'el puente aéreo' de Binter entre Vigo y Canarias

Coordinación, trabajo continuo y lealtad son algunos de los puntos clave para conseguir una mejor conectividad aérea, tal y como destacaron el jueves todas las partes implicadas en la llegada de Wizz Air a Galicia. Sin embargo, la creación de su base en el aeropuerto de Santiago podría poner en serio riesgo a otras rutas ya asentadas en la comunidad, especialmente en el aeropuerto de Vigo.

Entre los diez destinos que operará la aerolínea húngara figuran tres que guardan una especial relación con Peinador gracias al auténtico «puente aéreo» que Binter ofrece desde la terminal olívica. Y que a partir de febrero, competirán contra los precios y la capacidad añadida en Lavacolla. Desde el 1 de febrero volarán a Tenerife-Norte (lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos), Gran Canaria (lunes, miércoles, viernes y domingos) y Fuerteventura (martes y domingos) con billetes que ya están a la venta desde 29,99 euros. El hecho de volar con los A321Neo de 239 plazas, los aviones más eficientes del mercado en la actualidad, le permiten rebajar sustancialmente las tarifas frente a cualquier otra alternativa.

Nuevas rutas nacionales desde la base de Wizz Air en Santiago / V. Currás

Desde el gobierno del BNG en Compostela rechazan que esto suponga una ruptura en la coordinación aeroportuaria gallega, ya que las subvenciones llegarían solamente para las conexiones internacionales. Sin embargo, no habrá licitación pública para estas ayudas. «Non é a nosa idea, nós temos outros procesos de negociación que están recollidos na Lei de Contratos e facemos negociados sen publicidade», explicó Miriam Louzao sobre la falta de transparencia de estas ayudas que avalen las 900.000 plazas que ofertará Wizz Air en Lavacolla.

El modelo contrasta notablemente con la propuesta diferenciada que Binter ha implementado en Vigo. La conexión inaugurada en primavera de 2018 fue la primera a la Península de la compañía, aumentando paulatinamente su presencia en ella hasta desplazar a 471.928 pasajeros en el aeropuerto de Peinador con una particularidad: ha operado siempre sin ayudas públicas. Ni en A Coruña, a donde llegó en diciembre de 2021, ni en Asturias, Cantabria o Vitoria vuela a mercado. Sus aviones E195-E2 de 132 plazas no tienen apoyo municipal y aun así, ha alcanzado ocho años después los 100 vuelos mensuales en esta conexión.

El objetivo de la compañía era seguir creciendo, aumentando su flota capaz de volar a Vigo en casi un 50%. El 21 de julio anunció durante la celebración del Salón Aeronáutico de Farnborough la compra de cinco nuevas aeronaves y opciones para otras cuatro más. «Los nuevos aparatos se incorporarán a la flota con el objetivo de seguir consolidando la apuesta de la aerolínea por su programa exterior», explicó un portavoz a FARO, añadiendo que las rutas y destinos a los que volarán están aún en fase de estudio y concreción. Además de las conexiones con la península, éstas podrían realizar las interinsulares cuando la alta demanda así lo requiera. Entre sus planes estaría abrir una tercera ruta, tal y como ha hecho desde Santander.

Conviene recordar que Binter ofrece de forma gratuita el enlace a Fuerteventura y el resto de terminales del archipiélago, por lo que esta ruta o las de Lanzarote también «compiten» de forma directa. Según las mismas fuentes, «se sigue apostando por un tipo de aeronave acorde al posicionamiento competitivo de la compañía aérea, ofreciendo un servicio diferencial excelente y la mejor relación calidad-precio, alejándose de los predominantes modelos low cost» como el de Wizz Air y sus aviones de alta capacidad. En este caso, la disposición es de dos asientos por fila, con más espacio entre las mismas e incluyendo una maleta como equipaje de mano.

El artífice del despegue de Binter, nuevo actor en Wizz Air

Esta situación es de sobra conocida en el seno de la compañía ultra low cost que se va a estrenar en Galicia. El actual director de rutas, Samuel Ferrera, fue el jefe de red de Binter entre octubre de 2021 y septiembre de 2025, periodo en el que la compañía canaria se desplegó por prácticamente toda la geografía española. De hecho, opera en más provincias peninsulares que Ryanair o Iberia, y queda solo por detrás de Vueling y Air Nostrum.

En ese departamento tuvo «responsabilidad integral en horizontes de planificación a corto, medio y largo plazo, la estrategia de red y la planificación de rutas y horarios», tal y como indica en su perfil profesional de Linkedin. En esos últimos meses Binter alcanzó por primera vez el doble vuelo diario en Peinador, contabilizando en la actualidad unas 13 frecuencias a sus dos grandes bases. Los datos de mercado y la falta de competencia tras la salida de Ryanair dejaron un hueco que ahora, desde su nuevo puesto, puede llenar con aún más capacidad.

Preguntado por la posible ruta a Londres-Luton para la que solicitaron permisos este verano, Ferrara aseguró que «todos los aeropuertos gallegos son atractivos» y no descartaba su implantación en un futuro. El estreno a nivel internacional desde Lavacolla será a dos rutas casi inéditas como Varsovia-Modlin y Roma-Fiumicino, contando ambas con patrocinio de la Xunta mediante 200.000 euros para publicidad en destino.