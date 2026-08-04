El viento pone el alerta a La Gomera y en prealerta al resto de islas

Los fuertes vientos seguirán azotando a Canarias este miércoles, especialmente a la isla de La Gomera, que estará en aviso naranja por este fenómeno, mientras que el resto de islas, excepto Fuerteventura, estarán en aviso amarillo.

Esto ha provocado que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias haya decretado la alerta por vientos en La Gomera y la prealerta en el resto del archipiélago, una medida que estará vigente a partir de las 05.00 horas de este miércoles.

De forma concreta, la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que en La Gomera habrá rachas de hasta 90 kilómetros por hora, afectando, principalmente, a las medianías del sur, este y oeste, y de forma más local en litorales del sur.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento. / ED

La predicción meteorológica apunta a viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, con rachas ocasionales muy fuertes.

En el resto de islas se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las vertientes sudeste y oeste, así como a cumbres de Gran Canaria, y en la vertiente sur de Lanzarote, mientras que se podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en El Paso (La Palma).

Otros fenómenos

Si bien el viento cobrará protagonismo este miércoles en Canarias, el calor y el fuerte oleaje también se dejarán notar durante toda la jornada. De hecho, la provincia occidental estará en aviso amarillo por altas temperaturas y oleaje, y Gran Canaria, además, pasará a aviso naranja por calor entre las 11:00 y las 20:00 horas.

En concreto, en esta isla se esperan temperaturas máximas de 37 grados, afectando especialmente a las medianías del sur y oeste de la isla, y zonas bajas del sur y sureste.

En el resto se esperan máximas de 34 grados, que podrán llegar a 35 en La Palma.

En cuanto a los fenómenos costeros adversos, habrá viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, en el sureste de Gran Canaria, oeste de La Gomera, noroeste y sureste de La Palma, así como en El Hierro.

Previsión del tiempo

En términos generales, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos por debajo de los 400 o 700 metros en el norte de las islas, que serán más compactos a primeras y últimas horas.

La calima ligera, ya en remisión, afectará a zonas altas.