Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Problemas con la justicia en Santa CruzExtraditada una cuidadora británica desde TenerifeAccionariado del CD TenerifeDuración de la de calor en CanariasFuturo túnel de TigaigaDetenidos por malos tratosCrisis migratoria en Ceuta, última hora
instagramlinkedin

El viento pone el alerta a La Gomera y en prealerta al resto de islas

En la isla colombina se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora

Pronóstico del tiempo de la Aemet en Canarias del 31 de julio al 10 de agosto de 2026

Pronóstico del tiempo de la Aemet en Canarias del 31 de julio al 10 de agosto de 2026

Aemet / Meteored

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los fuertes vientos seguirán azotando a Canarias este miércoles, especialmente a la isla de La Gomera, que estará en aviso naranja por este fenómeno, mientras que el resto de islas, excepto Fuerteventura, estarán en aviso amarillo.

Esto ha provocado que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias haya decretado la alerta por vientos en La Gomera y la prealerta en el resto del archipiélago, una medida que estará vigente a partir de las 05.00 horas de este miércoles.

De forma concreta, la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que en La Gomera habrá rachas de hasta 90 kilómetros por hora, afectando, principalmente, a las medianías del sur, este y oeste, y de forma más local en litorales del sur.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento. / ED

La predicción meteorológica apunta a viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, con rachas ocasionales muy fuertes.

En el resto de islas se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las vertientes sudeste y oeste, así como a cumbres de Gran Canaria, y en la vertiente sur de Lanzarote, mientras que se podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en El Paso (La Palma).

Otros fenómenos

Si bien el viento cobrará protagonismo este miércoles en Canarias, el calor y el fuerte oleaje también se dejarán notar durante toda la jornada. De hecho, la provincia occidental estará en aviso amarillo por altas temperaturas y oleaje, y Gran Canaria, además, pasará a aviso naranja por calor entre las 11:00 y las 20:00 horas.

En concreto, en esta isla se esperan temperaturas máximas de 37 grados, afectando especialmente a las medianías del sur y oeste de la isla, y zonas bajas del sur y sureste.

En el resto se esperan máximas de 34 grados, que podrán llegar a 35 en La Palma.

En cuanto a los fenómenos costeros adversos, habrá viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, en el sureste de Gran Canaria, oeste de La Gomera, noroeste y sureste de La Palma, así como en El Hierro.

Previsión del tiempo

En términos generales, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos por debajo de los 400 o 700 metros en el norte de las islas, que serán más compactos a primeras y últimas horas.

Noticias relacionadas y más

La calima ligera, ya en remisión, afectará a zonas altas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. ¿Cuándo finaliza la ola de calor en Canarias? Esta es la previsión de la Aemet
  2. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  3. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  4. Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife
  5. Nuevo acto vandálico contra una guagua de TITSA en Santa Cruz
  6. El calor extremo y la calima vuelven a marcar este lunes en Tenerife con máximas de hasta 37 grados
  7. Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere
  8. La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros

El viento pone el alerta a La Gomera y en prealerta al resto de islas

El viento pone el alerta a La Gomera y en prealerta al resto de islas

Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán la Playa de Santa Cruz de La Palma en todo el país

Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán la Playa de Santa Cruz de La Palma en todo el país

Canarias tardará casi una semana en refrescarse tras la ola de calor: este martes empieza el descenso de temperaturas

Canarias tardará casi una semana en refrescarse tras la ola de calor: este martes empieza el descenso de temperaturas

Gran Tagoro Family & Fun en Playa Blanca, Lanzarote

Gran Tagoro Family & Fun en Playa Blanca, Lanzarote

El salario mínimo español de 1.425 euros en 2026 se consolida entre los más altos de la UE

El salario mínimo español de 1.425 euros en 2026 se consolida entre los más altos de la UE

Chequeos, vacunas y buena alimentación: así cuida Canarias a los 105 niños saharauis que pasan el verano en Tenerife y Gran Canaria

Chequeos, vacunas y buena alimentación: así cuida Canarias a los 105 niños saharauis que pasan el verano en Tenerife y Gran Canaria

La Gomera reforzará un 30% las guaguas para mejorar la movilidad en toda la isla

La Gomera reforzará un 30% las guaguas para mejorar la movilidad en toda la isla

Canarias registra doce muertes atribuibles al calor extremo desde principios de verano

Canarias registra doce muertes atribuibles al calor extremo desde principios de verano
Tracking Pixel Contents