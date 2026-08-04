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Trasladan a La Restinga a 133 migrantes rescatados de un cayuco al sur de El Hierro

Los ocupantes, de origen subsahariano, han sido atendidos en el puerto por Cruz Roja y el SUC tras una travesía de 11 días desde Gambia

Embarcación localizada en El Hierro.

Embarcación localizada en El Hierro. / Salvamento Marítimo

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo han trasladado al puerto de La Restinga a los 133 ocupantes de un cayuco que fue encontrado al suroeste de la isla de El Hierro y que podría ser el que se le buscaba desde el domingo por la tarde.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado de que los ocupantes del cayuco fueron trasladados en las salvamar Diphda y Navia, que junto con la guardamar Urania se desplazaron a la zona en la que el avión Sasemar 101 avistó a la embarcación precaria sobre las 9:20 horas de esta mañana.

Dos de esas personas han necesitado ser trasladados al Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes.

Avistado el domingo

Al parecer, la fotos enviadas por el barco portugués que el domingo avistó el cayuco a 165 millas al sur de El Hierro coinciden con el hallado esta mañana a unos 26 kilómetros de la isla.

Desde el pasado domingo se desplegó un dispositivo de búsqueda para encontrar a este cayuco, formado por la guardamar Urania y el avión Sasemar 101, que ha realizado varios rastreos por la zona.

Ocupantes del cayuco

Todos los rescatados son de origen subsahariano y entre ellos había seis mujeres y seis menores de edad, que fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de 11 días, desde Bakau (Gambia) y a bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Malí, Burkina Faso, Nigeria y Costa de Marfil.

Noticias relacionadas y más

Los tripulantes de este cayuco serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG Corazón naranja – Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. 

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