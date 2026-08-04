Raúl Acosta, diputado (34 años): "Se normalizaron presiones políticas para dar cuatro millones a una empresa de coches sin capacidad técnica"

Si tuviera que poner una nota del 0 al 10 al curso político que termina, ¿cuál sería y qué le ha faltado para llegar al sobresaliente?

Un 8. Cuestiones como la vivienda vacacional costaron. Aún no nos ponemos de acuerdo en lo elemental, porque la oferta turística no se puede regular igual en todas las islas.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su grupo parlamentario?

Reorientar propuestas en las ponencias. Un ejemplo es la 'Ley de carros y camas elevables', que habría sido impracticable en hoteles pequeños.

¿Qué iniciativa, debate o propuesta les ha quedado pendiente?

Recursos locales más ajustados. Si repartes por número de habitantes, terminas concentrando a la población. Las Islas periféricas tienen más del 50% del territorio y solo el 17% de los habitantes. Ajustar el criterio poblacional no perjudica a las capitales y equilibra la vida en el resto de islas.

¿Cuál ha sido el mayor error del Gobierno de Canarias en este curso político?

Afrontar la regulación de las viviendas vacacionales desde una óptica centralista, obviando que la realidad municipal es muy dispática, son 88 municipios muy diferentes y cada isla es muy diferente, intentar abordar el problema de una forma tan generalista lleva a distorsiones, especialmente en las islas no capitalinas.

¿Y en qué asunto reconoce que el Ejecutivo ha acertado?

Modificar la distribución de los menores y la judicialización del caso canario fue clave para lograr un reparto más justo. Gracias al trabajo de la comunidad, en especial de Fernando Clavijo y de sus servicios jurídicos, hoy se beneficia Ceuta y mañana podrá hacerlo Baleares.

¿Ha habido algún momento del curso en el que haya pensado: "Tierra, trágame"?

El único disparate que dije fue sobre una empresa de residuos vegetales y de un zoológico, en Fuerteventura, que empezó a hacer un 'compost majorero'. Sobre ella afirmé: "Tenían un problema por la mierda y ahora hacen dinero como mierda". Quedó como anécdota.

¿Con qué diputado de otro grupo parlamentario se iría a tomar un café o una cerveza?

Con José Miguel Barragán, del grupo parlamentario Nacionalista Canario (CCa). Es, sin duda, la mente más lúcida del Parlamento.

¿Qué compañero o compañera de otro partido le ha sorprendido positivamente?

David Déniz, diputado del PP. Me parece un señor estupendo. Tiene una sensibilidad especial con los municipios del reto demográfico. Así lo demostró en la tramitación de la norma de camas elevadas. Admito que tenía prejuicios sobre él, pero me sorprendió gratamente.

¿Qué título de película le pondría al curso político?

'Justicia para todos'. Esta es la legislatura en la que más se legisló respetando la singularidad insular. Además, introdujo el término normativo para municipios de reto, aquellos de menos de 10.000 habitantes.

¿Qué tema cree que preocupa a la ciudadanía canaria, pero todavía no ocupa espacio en la agenda parlamentaria?

Nos preocupamos mucho de la política y no de cómo se hace. Y estamos viendo muchos desmanes, sobre todo a nivel nacional. Tenemos que reformular e ir hacia la toma de decisiones automatizadas y objetivas.

¿Qué hábito, objeto o manía resulta imprescindible para sobrevivir a las largas sesiones parlamentarias?

Té verde. Suelo tomarme varias infusiones a lo largo de una sesión plenaria y me ayuda a mantenerme despierto.

Complete la frase: "El próximo curso político será un éxito si Canarias consigue…".

Reeditar un pacto similar al actual. En Canarias, cada isla tiene su singularidad.

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Usted presidió la comisión del 'caso mascarillas'. ¿Qué conclusión descubrió durante estos dos años que no esperaba encontrar?

Normalizar en un periodo extraordinario, como la crisis de la covid-19, las presiones políticas para la contratación de una empresa de venta de vehículos a la que se dotó con dos millones de euros por adelantado, sin tener capacidad financiera ni técnica y, luego dieron otros dos millones cuando encima incumplieron. Dantesco.