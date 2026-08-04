Prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria: se esperan olas de más de 3 metros
El Gobierno canario activa la situación de prealerta a medianoche
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la situación de prealerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera, La Palma y los litorales orientados al sur de Tenerife y Gran Canaria a partir de la medianoche.
Esta decisión la toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología, junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En concreto, la previsión indica que habrá viento del nordeste en los canales marítimos interinsulares, que soplará con especial intensidad a sotavento del canal La Palma-La Gomera, con afección en el litoral nordeste de la isla de El Hierro; y a sotavento del canal Tenerife-Gran Canaria.
De esta manera, podrán alcanzarse vientos de fuerza 7 (50 a 61 km/h), con oleaje de mar combinada que podrá alcanzar y superar los 2-3 metros en el nordeste de El Hierro, oeste de La Gomera, noroeste y sureste de La Palma, en el litoral sureste de la isla de Tenerife, y en las costas del oeste y sureste de Gran Canaria.
Fuertes vientos
Hay que tener en cuenta que, también a partir de esta medianoche, La Gomera estará en alerta por fuertes vientos y el resto del archipiélago, en prealerta. En este caso, se espera viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, con rachas ocasionales muy fuertes.También habrá rachas que podrán alcanzar y superar los 90 km/h en La Gomera, afectando a medianías del sur, este y oeste, y de forma más local a zonas litorales del sur de la isla.
Por su parte, se podrán alcanzar rachas de hasta 70-80 km/h en las cumbres de El Hierro; en la zona de El Paso y zonas altas de La Palma, extendiéndose a zonas más bajas de la vertiente oeste de Cumbre Vieja; y en vertientes sureste y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como en cumbres de Gran Canaria. En zonas de interior y vertiente sur de Lanzarote y Fuerteventura serán menos probables y de menor intensidad.
Recomendaciones
Ante la situación de fuerte oleaje previsto en el archipiélago, el Gobierno de Canarias recomienda seguir los siguientes consejos de autoprotección:
- Proteger las viviendas ante la posible invasión del agua del mar
- No situarse en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evitar la pesca en zonas de riesgo
- No circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca bañarse en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Evitar bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no permanecer cerca del mar, ni acercarse aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación, procurar asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos, advertirles del peligro
- Si cae al agua, apartarse de donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procurar calmarse; no nadar contracorriente y dejarse llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua, tirarle un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avisar inmediatamente al 112
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