Noche infernal en Canarias, cuatro localidades pasan la madrugada por encima de los 30 grados

La ola de calor está dejando noches tórridas en Canarias. De hecho, cuatro localidades del archipiélago han sufrido la pasada madrugada temperaturas superiores a los 30 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado en sus redes sociales que, si bien no existe aún un nombre universalmente aceptado para las noches en las que los termómetros se disparan y no bajan de los 30 grados, lo cierto es estas jornadas ya se están produciendo en lugares como Canarias.

Una de las propuestas para denominar a estas jornadas nocturnas es "noche infernal". Y no es para menos, ya que dormir a más de 30 grados no es precisamente algo cómodo.

En concreto, las cuatro localidades canarias que pasaron la noche por encima de los 30 grados son: