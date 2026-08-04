El laboratorio canario de artes vivas celebra 14 años y construye cultura más allá de los escenarios

Catorce años después de su puesta en marcha, el laboratorio de artes vivas LAV-C va más allá de la exhibición puntual y se ha convertido en una auténtica infraestructura cultural de largo recorrido en Canarias. Desde 2012, el proyecto se ha propuesto crear un ecosistema que combina creación, investigación, mediación, producción y pensamiento crítico, con una relación directa con la ciudadanía y una clara vocación de transformación de las políticas culturales. A lo largo de este tiempo se ha dado forma a más de un centenar de residencias de investigación y medio centenar de piezas de exhibición y se han puesto en marcha tres proyectos de internacionalización y diversos programas de intercambio. Sin embargo, Beatriz Bello, codirectora del laboratorio junto a Darío Barreto, considera que el crecimiento no responde a una planificación cerrada sino a un proceso orgánico: "Al principio, éramos un proyecto más ensimismado, muy centrado en el formato residencia y en el trabajo individual del artista. Ahora estamos más expandidas, más mezcladas con otras áreas de la sociedad y con distintos perfiles de público".

Esa apertura ha sido uno de los rasgos definitorios de LAV-C. El trabajo comenzó como un espacio de acompañamiento artístico y ha ido incorporando líneas de trabajo que no figuraban en su agenda inicial, como los programas vinculados a juventud o la conciliación. Bello indica que este desplazamiento responde también a una revisión del propio papel de la creación contemporánea: "El trabajo artístico tiene que ser más accesible, con una mirada más ancha y menos sectorial".

14 temporadas

La presente temporada de LAV-C ejemplifica la filosofía de la que hablan sus creadores. El laboratorio mantiene su apuesta por las residencias como eje central, entendidas no como mera cesión de espacios sino como contextos de investigación y desarrollo a largo plazo. En paralelo, despliega programas de mediación, encuentros profesionales, publicaciones, archivos sonoros y proyectos de cooperación internacional que amplían el alcance de los procesos creativos. De este modo, la exhibición, lejos de ser el objetivo final, es parte del proceso, puesto que incluye aperturas de ensayos, conversaciones públicas y dispositivos de participación.

En este sentido, el programa Danza en Breve, desarrollado en colaboración con el Teatro Leal de La Laguna, ilustra la dimensión expandida de la exhibición. Las piezas presentadas, que pueden ser propuestas locales o creaciones nacionales e internacionales, se acompañan de encuentros y acciones de mediación que generan un archivo vivo de la creación contemporánea. Temas como la disidencia, el deseo, la violencia o las relaciones de poder atraviesan esta programación que entiende el cuerpo como espacio político.

Más allá de Canarias

Otro de los pilares del proyecto es su dimensión internacional. Iniciativas como Island Connect, que reúne a territorios insulares europeos, o la convocatoria transoceánica Orillas Antirracistas sitúan a Canarias en redes de intercambio que cuestionan la idea de periferia. "La insularidad está continuamente presente y la trabajamos también desde un posicionamiento político", señala Bello, quien apunta además que "defendemos el sector cultural canario y las dificultades que implica la ultraperiferia, pero también entendemos las islas como lugares desde los que generar pensamiento y práctica artística".

Durante más de diez años se ha dado forma a más de cien residencias y 50 piezas de exhibición

La atención a los cuidados y a las condiciones materiales de la creación se ha convertido también en otra línea estratégica. El proyecto Artistas en Crianza, por ejemplo, visibiliza las dificultades de conciliación en un sector marcado por la precariedad y la movilidad, proponiendo integrar estos aspectos en el diseño de políticas culturales. Se trata, en palabras de los directores del laboratorio, de construir entornos de trabajo "más habitables, inclusivos y corresponsables".

Otras comunidades

Este enfoque se extiende también al trabajo con diferentes comunidades de las Islas. A lo largo de estos años, LAV-C ha desarrollado proyectos con entidades sociales y colectivos diversos, desde migrantes hasta mujeres mayores. Para Bello, estas experiencias son especialmente significativas: "Cuando trabajamos con colectivos como Aldeas Infantiles o asociaciones de migrantes, o con mujeres mayores de 60, se genera un lugar de intercambio donde artista y participantes están al mismo nivel. Son procesos muy enriquecedores y con un gran impacto".

Beatriz Bello y Darío Barreto son lo director de LAV-C. / ED

Pese a la consolidación del proyecto, los retos siguen siendo estructurales. La financiación, la estabilidad del sector y el reconocimiento institucional de la práctica artística continúan en el centro del debate. "Nuestro ánimo sigue siendo defender que la práctica artística tiene que estar bien remunerada y ocupar un mejor lugar en las agendas políticas", subraya Bello, para quien "la cultura no puede considerarse solo ocio o entretenimiento, ni salvarse con un único festival puntual".

Con la vista puesta en los 15

El futuro inmediato pasa por reforzar esa línea de trabajo y por preparar la celebración del 15º aniversario que, avanza, será un punto de inflexión. Al mismo tiempo, el laboratorio mantiene su compromiso con las nuevas generaciones de artistas, especialmente aquellas que desarrollan prácticas híbridas o no convencionales. "Es muy difícil encontrar espacios en Canarias que apoyen este tipo de creación", advierte Beatriz Bello, quien añade que "queremos ser ese lugar donde puedan mostrar su trabajo y no se vean obligadas a migrar a otros centros".

El público asistente a una de las sesiones de Danza en breve. / ED

Con más de 40 artistas y procesos apoyados en sus últimas temporadas, LAV-C se consolida como una plataforma clave en el ecosistema cultural del Archipiélago. Más que un programa cerrado, funciona como una red de relaciones que conecta artistas, ciudadanía e instituciones, y que reivindica Canarias como un territorio capaz de producir cultura contemporánea en diálogo con el mundo.