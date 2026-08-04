Eclipse del 12 de agosto: consejos para navegantes

Quedan apenas unos días para que podamos disfrutar de unos de los fenómenos astronómicos del año: el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Muchos son los que ya han comprado sus gafas y han elegido el punto perfecto para no perderse ni un detalle de este evento que no se repetía en la Península desde hace más de 100 años y en Canarias, desde hace casi 70.

Aunque lo habitual es localizar algún punto despejado y con buena visibilidad del cielo, como el Parque Nacional del Teide, también habrá quien decida disfrutar de este eclipse desde el mar, en una embarcación.

Precisamente para ellos, la Dirección General de la Marina Mercante ha emitido una serie de recomendaciones, con el fin de mantener la seguridad en las embarcaciones de recreo durante el eclipse.

Recomedaciones

Durante esta jornada, es previsible que muchas embarcaciones salgan al mar para ver el eclipse, pero hay que tener en cuenta que esto puede conllevar riesgos. Según informa la Dirección General, la reducción progresiva de la luminosidad ambiental, la posible concentración de embarcaciones en determinadas zonas costeras, así como la distracción derivada de la observación del fenómeno y los eventuales cambios locales de las condiciones meteorológicas aconsejan la adopción de medidas preventivas dirigidas a reforzar la seguridad de la navegación.

Por ello, la Marina Mercante ha emitido estas recomendaciones:

Planificación de la navegación

Se recomienda planificar previamente la trayectoria, duración de la navegación y punto de observación elegido.

previamente la trayectoria, duración de la navegación y punto de observación elegido. Los navegantes deberán consultar la información meteorológica actualizada antes de hacerse a la mar y durante la navegación.

Se aconseja informar a familiares o personas de contacto de la zona prevista de navegación y de la hora estimada de regreso.

Vigilancia y prevención de abordajes

La observación del eclipse no exime del cumplimiento del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA).

El patrón deberá mantener en todo momento una vigilancia visual y auditiva eficaz , así como por los medios electrónicos disponibles.

, así como por los medios electrónicos disponibles. Se recomienda designar, cuando sea posible, a una persona distinta del patrón para la observación del fenómeno astronómico.

Deberán extremarse las precauciones ante la posible presencia de embarcaciones fondeadas o navegando a baja velocidad en las zonas de observación.

Varios yates fondeados en una zona protegida. / Gerardo Ferrero

Luces y señales

Durante las fases de máxima ocultación podrá producirse una disminución significativa de la luminosidad ambiental.

Se recomienda comprobar previamente el correcto funcionamiento de las luces de navegación y mantenerlas encendidas siempre que las condiciones de visibilidad así lo aconsejen.

Los patrones deberán asegurarse de que su embarcación resulte claramente visible para el resto del tráfico marítimo.

Fondeo y permanencia en la mar

Las embarcaciones que pretendan permanecer detenidas para observar el eclipse deberán hacerlo fuera de canales de navegación, zonas de maniobra portuaria, áreas de fondeo comercial, accesos a puertos y demás zonas donde puedan interferir con el tráfico marítimo.

Se recomienda mantener una distancia de seguridad suficiente respecto de otras embarcaciones.

suficiente respecto de otras embarcaciones. El fondeo deberá realizarse únicamente en lugares adecuados y compatibles con la seguridad de la navegación y la protección del medio marino.

Comunicaciones y equipos de seguridad

Se recomienda verificar previamente el estado de los equipos de comunicaciones y de navegación.

Las embarcaciones deberán llevar a bordo los medios de salvamento reglamentarios y comprobar su disponibilidad.

Se recuerda la necesidad de mantener escucha en el canal 16 de VHF y estar atentos a cualquier indicación que pueda hacérsele llegar a través de salvamento marítimo.

Observación segura del eclipse

La observación directa del sol únicamente deberá realizarse mediante gafas o filtros homologados específicamente para la observación de eclipses solares.

únicamente deberá realizarse mediante gafas o filtros homologados específicamente para la observación de eclipses solares. Las gafas de sol convencionales no proporcionan protección adecuada frente a la radiación solar.

Queda desaconsejada la observación directa mediante prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas u otros dispositivos ópticos sin filtros solares certificados.

Panorámica de la playa Las Vistas, con barcos de recreo fondeados. / El Día

Condiciones meteorológicas

Durante el eclipse pueden registrarse ligeras variaciones locales de temperatura, intensidad o dirección del viento derivadas del enfriamiento temporal de las capas bajas de la atmósfera.

Aunque estos efectos suelen ser limitados, se recomienda mantener una vigilancia continua de las condiciones meteorológicas y de la evolución del estado de la mar.

Prioridad de la seguridad marítima

La contemplación del eclipse constituye una actividad de carácter recreativo que deberá desarrollarse sin menoscabo de las obligaciones del patrón respecto de la seguridad de las personas embarcadas, la seguridad de la navegación, la zona de navegación permitida y la protección del medio marino.

Retorno al punto de amarre

Se recomienda a los clubes náuticos y marinas que refuercen y, en su caso, regulen la gestión de las entradas y salidas de embarcaciones, especialmente en aquellas franjas horarias en las que se prevea una elevada concentración de movimientos, con el fin de preservar la seguridad de la navegación y garantizar la fluidez del tráfico marítimo en los accesos a puertos deportivos y marinas. A tal efecto, se recomienda la adopción de medidas organizativas y de coordinación adecuadas, incluyendo la información preventiva a los usuarios, la ordenación escalonada de movimientos cuando sea posible y el refuerzo de la vigilancia y asistencia en las zonas de acceso, con el fin de garantizar un tránsito ordenado y seguro.

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