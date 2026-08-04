La cuenta atrás para el eclipse dispara la demanda de gafas homologadas en los museos de ciencia Canarias

El eclipse del 12 de agosto es el evento astronómico del año y los canarios lo saben. Aunque la Luna apenas dará un 'mordisco' al Sol en Canarias, el Archipiélago se muestra expectante ante un fenómeno que no se ha visto igual en las últimas dos décadas. El interés es tal que en los últimos días miles de personas han acudido a los museos de ciencia de Canarias para hacerse con el instrumento imprescindible para contemplar el fenómeno: unas gafas homologadas. En apenas un fin de semana, el Museo de la Ciencia y el Cosmos, en Tenerife, ha repartido las 2.000 gafas homologadas a sus visitantes y el Elder de la Ciencia y Tecnología, en Gran Canaria, que ha empezado hoy a repartir cerca de 4.000 gafas como regalo al adquirir la entrada, ha notado un aumento notable de la asistencia.

"Es una barbaridad, en un par de días se han repartido todas y eso que tampoco le dimos demasiada difusión", asevera Antonia Varela, directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos. En el museo Elder, Gregorio de La Fuente afirma haber notado un aumento de la afluencia. "Se están repartiendo a buen ritmo", corrobora de La Fuente, que insiste en que muchos llegan interesándose por estas gafas.

Dos millones de gafas en toda España

Y es que ambas instituciones, así como el pequeño museo Ojos al cielo ubicado en Los Cancajos en La Palma, están participando en una iniciativa del Grupo Social ONCE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España para fomentar el disfrute de este fenómeno natural de manera segura. En concreto, a través de la campaña Una vista única. Cuídala, ambas entidades se han propuesto repartir de forma gratuita dos millones de gafas. En concreto, el Grupo Social ONCE distribuirá 1.700.000 ejemplares y el MICIU, a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), las 300.000 gafas restantes. Estas últimas son las que han llegado a los museos de toda España y de las que más de 6.000 se han repartido por Canarias.

Para Varela, este interés de la ciudadanía es "señal de la expectación" que genera el eclipse en el Archipiélago. "Aunque en las Islas no se vaya a observar como un eclipse total, es un eclipse parcial en el que se tapará el 70% del Sol y generará un efecto digno de contemplar", insiste la directora del museo tinerfeño. De La Fuente, ante la curiosidad que está ocasionando el evento, recuerda que, las gafas se pueden compartir con otros miembros de la familia o amigos –durante las dos horas que dura el eclipse– y también están disponibles para comprar en grandes superficies a un precio de 1,50 euros. Cabe recordar, en todo caso, que no se recomienda la observación del fenómeno durante mucho tiempo, incluso si se cuenta con estas gafas.

El Museo tinerfeño ha repartido a sus visitantes 2.000 gafas en tres días

Más gafas gratuitas durante los eventos

El museo Elder, además, cuenta con una reserva adicional de gafas para repartir de manera gratuita el próximo 12 de agosto. Lo hará durante el transcurso de una actividad de observación que se llevará a cabo en todas las Islas bajo el nombre Atalayas cósmicas. En concreto, la actividad organizará puntos de observación en Tejeda (Gran Canaria), Playa de San Juan (Tenerife), La Santa (Lanzarote), El Cotillo (Fuerteventura), Valle Gran Rey (La Gomera), Tazacorte (La Palma), La Frontera (El Hierro) y Caleta de Sebo (La Graciosa), donde un grupo de expertos ofrecerá información sobre la naturaleza de los eclipses, explicarán sus distintas fases y acompañarán al público en el seguimiento de su evolución.

Precisamente este tipo de eventos de observación comunitaria es también lo que ha facilitado que se repartan tantas gafas en tan poco tiempo en Tenerife. En este caso, la isla también acogerá un encuentro astronómico en el Parque del Montillo, en La Matanza de Acentejo organizado por CIT Nordeste, que se convertirá en una fiesta para la observación científica. Además de acoger charlas de divulgación astronómica y realizar una visualización conjunta del eclipse, el evento contará con música en directo, degustaciones y catas de productos locales, así como con una comitiva de foodtrucks.

Observar con seguridad

A la hora de observar un eclipse hay que utilizar gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 y que no hayan caducado. Antes de usarlas hay que comprobar, a contraluz, si están rayadas, rotas perforadas o deterioradas. Si tienen cualquier defecto, no hay que usarlas.

A la hora de utilizarlas, hay que tener en cuenta que se deben poner antes de mirar al Sol, mirar brevemente unos segundos y bajar la mirada; se repetirá la observación del eclipse siempre con pausas. Finalmente, las gafas solo hay que quitárselas después de apartar la vista del Sol. Por otra parte, nunca hay que mirar al Sol a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin un filtro solar profesional colocado en la parte frontal (objetivo) del aparato.

La exposición directa al Sol puede provocar daños irreversibles en la vista que, además, no se perciben de inmediato. Durante los eclipses, mirar directamente al sol es extremadamente peligroso, puesto que la reducción de la luz hace que la pupila se dilate, permitiendo que una mayor cantidad de radiación penetre en el ojo.

Esta exposición puede provocar una retinopatía solar, una lesión de la retina que afecta especialmente a la mácula, la zona responsable de la visión central. El daño puede producirse sin dolor ni síntomas inmediatos, por lo que la persona puede no ser consciente de la lesión en el momento de la observación.