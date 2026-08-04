Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán la Playa de Santa Cruz de La Palma en todo el país

La Playa de Santa Cruz de La Palma será la gran protagonista del cupón del Cupón Diario de la ONCE del próximo miércoles 2 de septiembre. A través de esta emisión, cinco millones de boletos difundirán por toda España la imagen de esta franja costera de arena negra volcánica, integrada dentro de la colección monográfica ‘Playas con bandera’.

La presentación oficial del boleto contó con la presencia del director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Miguel Ángel Déniz Méndez; el director de la Agencia de La Palma, Germán Sánchez Herrera; y el alcalde de la capital palmera, Asier Antona.

Un escaparate nacional para el litoral palmero

Durante el acto, el regidor capitalino subrayó el valor promocional y simbólico de esta acción para el municipio: "Es un orgullo que la Playa de Santa Cruz de La Palma sea la imagen de cinco millones de cupones de la ONCE que recorrerán todo el país. Esta iniciativa supone una magnífica oportunidad para proyectar la belleza de nuestra ciudad y seguir posicionando a Santa Cruz de La Palma como un destino atractivo, accesible y de calidad. Cada cupón será una invitación a descubrir una playa que simboliza la transformación de nuestra capital y su reencuentro con el mar".

El cupón diario con la playa de Santa Cruz de La Palma / E. D.

Historia y características de la playa

Inauguración: Abril de 2017.

Abril de 2017. Dimensiones: 1.200 metros de longitud y 50 metros de anchura.

1.200 metros de longitud y 50 metros de anchura. Recuperación histórica: Permitió a la ciudad recobrar el contacto directo con el Atlántico, perdido desde 1949 tras la construcción de la Avenida Marítima.

Permitió a la ciudad recobrar el contacto directo con el Atlántico, perdido desde 1949 tras la construcción de la Avenida Marítima. Equipamiento: Dispone de áreas para vóley-playa, fútbol-playa, deportes náuticos y zona de juegos infantiles.

La serie ‘Playas con bandera’ y la labor de ADEAC

La serie veraniega de cupones ‘Playas con bandera’ arrancó en 2025 para poner en valor los dos espacios litorales de cada provincia que más frecuentemente han obtenido el distintivo de Bandera Azul. Esta iniciativa busca concienciar sobre la importancia de la conservación medioambiental y la sostenibilidad en las zonas de ocio costeras.

El distintivo Bandera Azul lo concede anualmente la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), rama española de la Foundation for Environmental Education (FEE). ADEAC premia desde 1984 el excelente estado de las aguas, la calidad de los servicios y la seguridad de los bañistas.

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Premios en juego del Cupón Diario

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Asimismo, reparte miles de premios menores por aciertos de cuatro, tres y dos cifras (tanto primeras como últimas), así como reintegros de 2 euros a la primera o última cifra del número ganador.