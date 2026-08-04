Canarias vive el julio con más noches tropicales desde 2014: la mitad de las madrugadas han estado por encima de los 20 grados

Canarias ha sufrido noches tropicales la mitad del mes de julio. Esto supone que en un total de 16 madrugadas, los termómetros del Archipiélago se han situado por encima de los 20 grados durante toda la noche, entorpeciendo el sueño y el descanso de los isleños. Esta situación ha ocurrido en un julio que, con una anomalía térmica de 1,2 grados de más y tres episodios de altas temperaturas, se ha convertido en el séptimo más caluroso desde que existen registros, es decir, desde 1961.

Así lo pone de manifiesto el último avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) referente julio, que establece que el 52% de las estaciones del Archipiélago registraron noches tropicales durante este mes de verano. En concreto, la Aemet señala que estas madrugadas sofocantes se han producido durante todo el mes en las costas, y en menor medida, también en medianías y cumbres.

Son precisamente las estaciones de alta montaña las que más preocupan a los expertos, ya que son zonas donde un abrupto aumento de temperaturas puede ocasionar problemas en los ecosistemas. En julio, en Izaña, a 2.369 metros de altitud, se registró una noche tropical, el día 31, alcanzando una temperatura de 20,6 grados. Y no es lo único.

Noches a 30 grados

En Canarias también se están empezando a registrar noches tórridas (temperatura mínima igual o mayor a 30,0 grados). Es el caso de la estación de Lomos de Pedro Alfonso, a 806 metros de altitud, en san Bartolomé de Tirajana, en la vertiente sur de Gran Canaria donde, durante la noche del 7 de julio, los termómetros no bajaron de los 30,3 grados. Una situación similar se produjo en la Dehesa, en El Hierro, que alcanzó los 28,9 grados durante la noche del 30 de julio o Arure, en La Gomera, donde los termómetros nocturnos no llegaron nunca a bajar de los 27,1 grados el día 31.

El mes también fue muy húmedo en las Islas, con un 189% de las lluvias previstas

Con estos datos, la Aemet reconoce que este mes ha sido "muy cálido". No en vano, con una media de 23,5 grados, los termómetros se han situado 1,2 grados por encima de lo habitual. Las temperaturas más altas se registraron a final de mes, con la ola de calor que aún está sufriendo el Archipiélago. En esta semana, la Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, ha alcanzado los 40,7 grados; El Paso, en La Palma y Arure, en La Gomera, los 38 grados, respectivamente, y Las Mercedes, en Tenerife, una máxima de 37 grados.

El mes también se ha catalogado como "muy húmedo". Aunque apenas cayeron 1,7 litros por metro cuadrado, debido a lo poco que suele llover en estos meses, se recogió hasta un 189% de las lluvias previstas en tres periodos.

Tres episodios cálidos

Aunque el alisio dominó los cielos durante julio–procurando que llegaran brisas frescas a Canarias–, al menos en tres ocasiones se produjo un ascenso de temperaturas por una entrada de aire sahariano. El primer episodio cálido se produjo entre el 4 y el 8 de julio, cuando se alcanzó una temperatura media de 26,1 grados.

Entre el 15 y el 24 de julio se detectó otro episodio cálido, de menor intensidad pero más persistencia. La anomalía térmica durante estos días fue de hasta 2,9 grados por encima de lo habitual.

El mes cerró con episodio cálido más intenso del mes y del año, que, además, podría convertirse en la primera ola de calor del año. A diferencia del episodio cálido anterior en el que sólo afectó a las islas el borde occidental de la dorsal africana, en este caso afectó de lleno a Canarias, con un efecto reforzado debido a la potente baja térmica sobre la costa africana, alcanzándose una temperatura media de 27,0 grados, con una anomalía de cuatro grados a final de mes.