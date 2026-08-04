Canarias se mantiene en alerta por incendios y calor pese al descenso de temperaturas
La Palma, El Hierro, el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife volverán a registrar este miércoles máximas de 34 y mínimas de 27 grados
El progresivo descenso de las temperaturas permitirá a Canarias respirar algo de aire fresco durante los próximos días. Sin embargo, el calor aún tardará algo más en marcharse del todo, lo que obliga al Archipiélago en alerta por incendios forestales y calor extremo los próximos días.
Este miércoles, los termómetros aún rozarán los 34 grados en La Palma, El Hierro y el sur de Tenerife; y los 37 en el sur de Gran Canaria, que se mantiene como la zona más afectada por este episodio de altas temperaturas. No es de extrañar, pues debido a su orografía, municipios como la Aldea de San Nicolás en Gran Canaria o Las Mercedes en Tenerife, tardan más días en refrescarse y volver a la normalidad. "En estas zonas en forma de cuenca es más difícil refrescar porque apenas existe un flujo de aire que ventile", insiste Víctor Quintero, delegado de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife.
Madrugadas a 30 grados
Estas mismas zonas volverán a sufrir otra noche tropical con temperaturas que no bajarán de los 26 o los 27 grados. Estas zonas vivirán así la cuarta noche consecutiva en la que los termómetros no son capaces de caer por debajo de los 20 grados.
Pero también ha habido casos extremos. Y es que, durante la madrugada del martes municipios como Agaete, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Tijarafe en La Palma, los termómetros se situaron durante toda la noche por encima de los 30 grados.
Calor hasta el sábado
El Archipiélago aún tardará casi una semana en refrescarse. No en vano, aunque los termómetros empezarán a descender este martes, no será hasta el sábado cuando regresen a los valores habituales.
Por su parte, el Gobierno de Canarias, mantiene la alerta máxima por altas temperaturas y por incendio forestal en Gran Canaria; y la alerta por riesgo de incendio y altas temperaturas en el resto de las islas occidentales. Además, Canarias se mantiene en prealerta tanto por vientos –que arreciará con la intensificación del alisio los próximos días– y por fenómenos costeros.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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