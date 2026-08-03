Así valoran los pacientes la atención en los hospitales públicos de Canarias

Los pacientes que ingresaron durante 2025 en los hospitales públicos de Canarias otorgaron una nota media de 8,80 puntos a la atención recibida. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias señala que el resultado procede de la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria, que mide la calidad percibida por los usuarios del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El estudio recoge la opinión de 3.928 personas justo en el momento del alta. Los resultados permiten comparar la valoración de los distintos servicios y analizar aspectos como el trato del personal, la información clínica, el alojamiento, la señalización o la atención obstétrica.

Los servicios especiales encabezan la valoración: una media de 9,40

Los servicios especiales consiguieron la puntuación más alta, con una media de 9,40. A continuación se situaron pediatría, con 8,88 puntos, y los servicios quirúrgicos, con 8,81.

Los servicios médicos recibieron una nota de 8,80, mientras que psiquiatría y ginecología-obstetricia alcanzaron 8,67 puntos. Además, el 97,8% de los pacientes mostró satisfacción con la atención del personal médico y el 98,6% valoró de forma positiva el trabajo de enfermería.

Trato personal y respeto a la intimidad

En relación con el trato durante el ingreso, el 73,8% de las personas encuestadas afirmó que conocía el nombre de su médico. El 96,2% indicó que el personal de planta se dirigió a cada paciente por su nombre.

La encuesta también refleja una valoración elevada del respeto a la privacidad. El 98,6% de los usuarios señaló que los profesionales del SCS respetaron su intimidad durante la estancia hospitalaria.

Información clínica clara y con consentimiento

El 96,1% de los participantes afirmó que recibió información clara sobre su evolución sanitaria y las pruebas médicas. Por su parte, el 96,7% indicó que el personal le informó y solicitó su consentimiento antes de las intervenciones o exploraciones.

El porcentaje descendió al analizar el tiempo disponible para revisar la documentación. El 89,3% de los usuarios señaló que contó con tiempo suficiente para leer, comprender y firmar el consentimiento informado.

Acogida, limpieza y señalización

Respecto a la llegada a planta, el 82,3% de las personas encuestadas indicó que recibió información sobre el funcionamiento del hospital, los horarios y las visitas. La limpieza de las habitaciones obtuvo una valoración positiva por parte del 94% de los participantes.

La señalización también registró una percepción favorable. El 90,7% de los pacientes consideró que los hospitales del Servicio Canario de la Salud estaban bien señalizados.

Valoración de la atención obstétrica

En el área de obstetricia y ginecología, el 97,1% de las pacientes calificó de forma positiva la atención en el paritorio. Este apartado analiza tanto la asistencia durante el parto como la información que reciben las madres.

El 92,5% de las usuarias afirmó que recibió información sobre los beneficios de la lactancia materna. Además, el 95% señaló que el personal explicó los cuidados necesarios para los recién nacidos.

Una muestra de 3.928 usuarios: 53% mujeres y 47% hombres

La muestra incluyó a 3.928 usuarios de los hospitales públicos de Canarias. Las mujeres representaron el 53% de las respuestas y los hombres, el 47%. Los grupos con mayor participación correspondieron a las personas de 50 a 69 años y a las de 70 años o más.

El 55,9% de los pacientes permaneció ingresado menos de cinco días. Entre los usuarios extranjeros, el personal realizó 87 encuestas en inglés, 24 en alemán y diez en francés.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas