Tony Lozano (30 años, cantante): "Con la bachata puedo defender la música romántica y contar historias que siento de verdad"

El cantante andaluz Tony Lozano vive una nueva etapa artística con Miradita asesina, un sencillo que se ha convertido en un fenómeno en plataformas digitales y redes sociales gracias a una fusión entre la bachata tradicional dominicana y los sonidos contemporáneos. Producido por DerekVinci, el tema ha generado una ola de vídeos de baile protagonizados por usuarios de distintos países y ha consolidado la evolución de Lozano hacia un género con el que asegura haber encontrado su identidad artística. Tras una trayectoria vinculada a la música urbana y de haber compartido escenario con artistas como Nicky Jam, Don Omar o Prince Royce, el cantante afronta ahora una nueva etapa marcada por la bachata, el baile y una apuesta por recuperar el romanticismo de las letras.

Inició su carrera en la música urbana y ahora está centrado en la bachata. ¿Cómo se produjo ese cambio?

Empecé a cantar hace unos 15 años en la música urbana. Me firmó una discográfica de Barcelona en la que en aquella época estaban Juan Magán y muchos artistas canarios, y empecé a desarrollar una carrera dentro de la escena urbana. Tuve la oportunidad de ser telonero de Nicky Jam o de Don Omar y estuve en festivales de Los 40 Principales. Fue una etapa muy bonita pero llegó un momento en el que sentí que la música urbana había cambiado. No es que fuera peor, simplemente tenía un estilo y unas letras con las que yo ya no me sentía identificado. Empecé a preguntarme en qué género podía expresarme, escribir mis propias letras y seguir defendiendo la música romántica, pero dentro de la música latina, que es lo que realmente me gusta. Ahí apareció la bachata y estoy muy contento de haber escogido este camino.

La bachata no es solo música, también tiene una parte muy importante de baile. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?

Tenía claro desde el principio que si empezaba a cantar bachata también quería saber bailarla. Pensaba que en dos o tres meses aprendería, pero cuando descubrí la cantidad de gente que bailaba y la dimensión internacional que tiene esta comunidad me quedé impresionado. Sigo formándome y actualmente también soy profesor de bachata. Es increíble porque aquí en España se baila muchísimo, pero fuera es todavía más sorprendente. He estado en Bali y he podido salir a bailar bachata allí. Me parece increíble que puedas bailar con una persona con la que ni siquiera puedes hablar, que no entiende la letra, pero con la que existe una comunicación corporal que permite conectar. Además, vivir la canción desde el punto de vista del bailarín cambia completamente la experiencia. Cuando suena un tema mío y veo cómo lo vive la gente desde el baile, descubro otra dimensión que como cantante no siempre percibes.

¿Qué referentes le han marcado en esta nueva etapa?

Dentro de la bachata, mi mayor referente siempre ha sido Romeo Santos. Incluso antes de cantar bachata nunca me perdía un concierto suyo. También ha sido importante Prince Royce, del que tuve la suerte de ser telonero. También consumo mucha música, tanto de artistas actuales como de los clásicos del género, como Anthony Santos o Raulín Rodríguez. Creo que hay que nutrirse de toda la historia de la bachata. Y fuera de este género, una de las personas que más me inspira es Camilo, por el tipo de música que hace, por la comunidad que ha creado y por la manera en la que conecta con la gente.

Su último lanzamiento, Miradita asesina, está teniendo una gran repercusión. ¿Esperaba ese impacto?

Cuando haces una canción puedes sentir si va a funcionar o no, pero al final es una lotería. Puedes pensar que tienes la mejor canción del mundo y que al público no le llegue. Por eso, intento no ponerme demasiadas expectativas, aunque es verdad que a todas las personas a las que enseñaba el tema antes de salir reaccionaban muy bien, pero no me esperaba la cantidad de gente que está escuchándolo, las playlists en las que se ha incluido, ni la cantidad de vídeos de personas bailándola.

La canción apuesta por una mezcla entre la esencia tradicional de la bachata y sonidos actuales. ¿Era una apuesta arriesgada?

Sí, porque no es exactamente la bachata que más se está haciendo ahora. Queríamos hacer una fusión: un español cantando sobre un ritmo más tradicional dominicano, pero incorporando elementos urbanos. Era una mezcla un poco diferente, pero la gente la ha recibido muy bien. Para mí era importante respetar la esencia del género. La bachata tiene un origen y un patrimonio que pertenece a República Dominicana y cuando alguien de fuera se acerca a ella tiene que hacerlo con mucho respeto, escuchando, aprendiendo y entendiendo de dónde viene.

«Me parece increíble que puedas bailar con una persona con la que ni siquiera puedes hablar»

En una época donde muchas canciones se convierten en virales rápidamente, ¿siente presión por mantener el nivel después del éxito de este tema?

Justamente estos días me he hecho esa pregunta porque estoy trabajando en la siguiente canción y he pensado si estará a la altura de lo que se está creando con Miradita asesina. Pero también tienes que quitarte esa responsabilidad de encima. Al final hacemos música. Si una canción no tiene el mismo impacto que otra, habrá otra oportunidad. Lo importante es tener continuidad, seguir creando y entendiendo que cada canción encuentra su público. Hay temas que no han tenido tantos números en plataformas y, sin embargo, para mí son canciones muy importantes porque me gustan mucho.

¿Qué planes tiene para los próximos meses?

La idea es continuar en la misma línea de Miradita asesina. Estamos preparando dos canciones nuevas y la primera saldrá a finales de agosto. Queremos seguir lanzando música, con la intención de sacar prácticamente una canción al mes hasta diciembre.

«Hacemos música y, si una canción no tiene el mismo impacto que otra, habrá otra oportunidad»

Más allá del éxito, ¿qué significa para usted este camino artístico?

Hacer música requiere mucho trabajo. No es solo cantar: es grabar, promocionar, hacer vídeos, crear contenido, invertir mucho tiempo y también dinero. Solo quien ha vivido el proceso completo sabe lo sacrificado que es. Pero al final los artistas hacemos esto porque nos gusta. Es como una persona que tiene una pasión y no puede dejar de practicarla. Yo siento que he encontrado un género donde puedo expresarme y seguir haciendo la música que quiero hacer.