SMI
El salario mínimo español de 1.425 euros en 2026 se consolida entre los más altos de la UE
Solo siete países de la Unión Europea cuentan con un salario mínimo interprofesional superior al español, según los últimos datos publicados por Eurostat
El salario mínimo interprofesional (SMI) español, de 1.425 euros al mes en doce pagas en 2026, es el octavo más elevado de entre los 22 países de la Unión Europea que tienen fijado uno por ley, según los datos publicados por Eurostat el 31 de julio de este año. Las nóminas más elevadas corresponden a Luxemburgo (2.771 euros), Irlanda (2.391 euros), Alemania (2.343 euros), Países Bajos (2.338 euros), Bélgica (2.234 euros), Francia (1.867 euros) y Eslovenia (1.482 euros). En el extremo opuesto, el salario mínimo más bajo se encuentra en Bulgaria (620 euros), Letonia (780) y Rumanía (825). Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia no tienen salario mínimo fijado por ley, al igual que Islandia, Suiza y Noruega. Eurostat publica los salarios mínimos nacionales dos veces al año, reflejando la situación a 1 de enero y 1 de julio. Con la nueva actualización, España ha pasado del séptimo al octavo lugar tras incluirse el aumento del SMI en Eslovenia. La tasa de crecimiento anual promedio entre julio de 2016 y julio de 2026 fue más alta en Lituania (11,7%), seguida de Rumanía (11,6%), Bulgaria (11,2%), Polonia (10,4%) y Hungría (10,0%).
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