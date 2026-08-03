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La Palma crea una incubadora para impulsar nuevas marcas de moda

Isla Bonita Fashion Lab acompañará a diseñadores y emprendedores para convertir sus proyectos en empresas viables y sostenibles

Imagen de una edición de la Semana de la Moda de La Palma.

Imagen de una edición de la Semana de la Moda de La Palma. / E. D.

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Santa Cruz de La Palma

La moda da un paso más en su estrategia para diversificar la economía de La Palma. El Cabildo, a través de Sodepal, ha puesto en marcha Isla Bonita Fashion Lab, una nueva línea de actuación concebida para detectar talento emergente y ayudar a que diseñadores y emprendedores transformen sus ideas en negocios con capacidad de crecer y competir en el mercado.

La iniciativa nace como una incubadora de marcas emergentes, integrada en el programa Isla Bonita Moda, con el objetivo de fortalecer el ecosistema creativo de la Isla y favorecer la creación de nuevas empresas vinculadas al sector. El proyecto busca consolidar la moda como una actividad con capacidad para generar empleo, retener talento y abrir nuevas oportunidades económicas.

Las personas seleccionadas accederán a un itinerario de acompañamiento que incluirá mentorías personalizadas, formación especializada mediante clases magistrales impartidas por profesionales del sector, espacios colaborativos de trabajo, asesoramiento para definir el modelo de negocio y una red de expertos que facilitará la profesionalización de los proyectos.

El programa está dirigido a diseñadores, marcas de reciente creación, startups y emprendedores vinculados a la moda y las industrias creativas, así como a participantes de la categoría Nuevo Talento desarrollada junto a la Escuela de Arte Manolo Blahnik. La intención es reducir el riesgo empresarial en las primeras etapas de cada iniciativa y favorecer el nacimiento de proyectos innovadores y sostenibles.

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La consejera de Promoción Económica, Miriam Perestelo, destacó que Isla Bonita Fashion Lab representa "un nuevo paso en la evolución de Isla Bonita Moda" y subrayó que la iniciativa pretende ofrecer a quienes comienzan en el sector "las herramientas, el conocimiento y el respaldo necesarios para convertir una buena idea en un proyecto empresarial sólido". A su juicio, apoyar el talento emergente supone apostar por el futuro económico y creativo de La Palma.

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