Narfyah firma 'Celebrating Dubwise', la banda sonora oficial del XII Reggae Can Festival

El productor tinerfeño Narfyah da un paso decisivo en su trayectoria con la creación de Celebrating Dubwise, el tema que se convierte estos días en la banda sonora oficial de la XII edición del Reggae Can Festival. La pieza, surgida en el entorno del laboratorio creativo del propio certamen, no solo acompaña la identidad sonora del evento, sino que también sintetiza el momento que atraviesa la escena dub en Canarias, con una base de seguidores cada vez más amplia, talento emergente y un margen de crecimiento todavía por explotar.

Natural de La Laguna, el artista reivindica una relación con la música alejada de la industria y más cercana a la vocación personal. "No es que me dedique a ella, sino que para mí es como una afición que puedo compaginar con mi trabajo", explica el artista, quien resta así peso a esta actividad que, embargo, lleva desarrollando con constancia casi una década. “Llevo alrededor de nueve años haciendo música sin parar, todas las tardes abro un poquito el estudio y me pongo a traquetear", relata el joven, quien describe de este modo una rutina que ha terminado definiendo su identidad sonora.

Sus temas

La propuesta de Narfyah se construye sobre los cimientos del reggae y el dub, con una mirada que conecta tradición y contemporaneidad. Influencias como las de Lee Perry o la evolución del género en Reino Unido y Francia aparecen en el discurso creativo del tinerfeño. Así, las bajas frecuencias, los ritmos sincopados y la experimentación sonora se convierten en elementos centrales de su música y añade: "Para producir este tipo de música hay que conocer muy bien el reggae y los orígenes". Por eso, subraya la importancia de una base cultural sólida para abordar este género.

Ese conocimiento cristaliza en Celebrating Dubwise, una composición concebida inicialmente en el marco de Reggae Can Lab del pasado año. Se trata de un espacio impulsado por el festival para fomentar la creación colectiva y el desarrollo profesional de artistas del Archipiélago. La pieza nace de una residencia artística en la que Narfyah elaboró el tema en directo, explicando al público las claves de su proceso creativo. "Quería explicar las influencias del reggae y qué se suele usar en este tipo de producciones", recuerda el músico.

El himno

El resultado es una obra que combina los elementos esenciales del dub contemporáneo, con bajos profundos, bombos marcados y efectos de delay, con una sección de vientos inspirada en el carácter festivo. Esta mezcla responde a una intención clara que es la de abrir el género a nuevos oyentes. "Durante el laboratorio intenté hacer algo que fuera un poco más escuchable a todos los públicos, porque este estilo puede sonar muy oscuro para quien no está familiarizado con él", indica el tinerfeño, que de este modo explica la incorporación de melodías accesibles y estructuras más cercanas a otros lenguajes musicales.

Narfyah en su estudio. / ED

La evolución del tema hasta convertirse en himno del festival ha sido, para el artista, uno de los aspectos más significativos de la experiencia. "Es algo que me llena de orgullo porque cada publicación que veo del festival tiene un tema mío publicitándolo", afirma. Esa presencia constante en la comunicación del evento convierte su obra en un hilo conductor que acompaña al público durante toda la programación de la presente edición.

Colaboración

El proceso de producción se completó con la participación del productor y teclista Daniel Lampérez, encargado de la mezcla y el máster, y que aportó nuevos matices sin alterar la esencia original. Todo ello se encuentra, además, bajo la dirección artística de Ruts La Isla, responsable de conceptualizar tanto el laboratorio como la identidad de esta edición, articulada en torno al lema Cuidando el nido.

El productor y músico tinerfeño compuso el tema en el laboratorio del último certamen

Más allá del reconocimiento que supone firmar la banda sonora del festival, Narfyah mantiene una visión realista de la escena dub en Canarias. "Hay una base sólida, pero no termina de arrancar", apunta, señalando factores como la falta de espacios adecuados para el desarrollo de la cultura sound system. "Es una música que se escucha en grandes torres de altavoces y aquí hay muy pocos locales adaptados", añade, en referencia a las limitaciones técnicas y normativas que condicionan su expansión.

La cita del jueves

Aun así, el Reggae Can Festival XII se presenta como un punto de encuentro clave para este ecosistema musical. La cita tendrá lugar el viernes 7 y el sábado 8 de agosto en el Campo de Fútbol de Punta del Hidalgo. Sin embargo, Narfyah participará en una jornada previa, la Reggae Can Dub Party, dedicada íntegramente a la cultura sound system en Bajamar. El cartel incluye nombres destacados como Mo’Kalamity, Green Valley o General Levy, junto a una amplia representación de artistas canarios entre los que también se encuentra este tinerfeño: "Lo vivo con mucha ilusión porque pinchar en el faro es algo mágico".

La Reggae Can Dub Party incluye a Mo’Kalamity, Green Valley y General Levy

Pese a este impulso, el artista insiste en mantener su filosofía de trabajo al margen de la presión profesional. Esa constancia, basada en la práctica diaria y la experimentación, le permite seguir generando nuevas composiciones con regularidad, sin perder la esencia que define su proyecto. Celebrating Dubwise se convierte así en algo más que un himno puntual puesto que es la expresión de una forma de entender la música, de un proceso creativo ligado al territorio y de una escena que busca consolidarse sin renunciar a su identidad. Narfyah, también realiza una invitación: "Al que no conozca el dub, que se anime a venir porque a lo mejor encuentra un nuevo género para añadir a sus listas".