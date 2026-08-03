Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias

Un bebé de 20 meses ha fallecido después de sufrir un golpe de calor en Fuerteventura durante la jornada del pasado sábado, según ha informado el medio local Noticias Fuerteventura.

El menor fue atendido inicialmente en el Hospital General de Fuerteventura, al que llegó en estado grave. Debido a su situación, fue trasladado posteriormente al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en Gran Canaria, donde finalmente no pudieron salvarle la vida.

El suceso se produce durante un episodio de temperaturas extremas en Canarias, con avisos sanitarios activados en diferentes zonas del Archipiélago y alertas por calor y riesgo de incendios forestales.

El menor fue trasladado de Fuerteventura a Gran Canaria

Según la información publicada, el bebé sufrió el golpe de calor el sábado en la isla majorera y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

La gravedad de su estado motivó su evacuación al centro materno infantil de Gran Canaria, especializado en la atención pediátrica. El menor falleció pese a los esfuerzos realizados por el personal sanitario.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el golpe de calor ni sobre el lugar concreto donde ocurrió.

Tampoco se ha difundido información oficial sobre el tiempo durante el que el menor estuvo expuesto a las altas temperaturas o sobre las causas que pudieron agravar su estado.

Canarias afronta varios días de temperaturas extremas

La muerte se conoce mientras Canarias permanece bajo un episodio de calor intenso. El Gobierno autonómico mantiene activadas medidas de emergencia por temperaturas máximas, viento y riesgo de incendios forestales.

La situación es especialmente complicada en Gran Canaria, donde se ha elevado el nivel de alerta por la posibilidad de que se superen localmente los 40 grados, sobre todo en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sureste y el oeste.

En el resto del Archipiélago continúa la alerta por altas temperaturas. La entrada de aire cálido y seco también puede venir acompañada de calima débil, principalmente en las islas orientales.

Sanidad había activado avisos de distinto nivel por riesgo para la salud, incluidos avisos en áreas de Fuerteventura, ante la previsión de temperaturas extremas.

Menores y mayores, los más vulnerables al calor

Los niños pequeños presentan una mayor vulnerabilidad frente a las temperaturas elevadas porque su organismo regula el calor con más dificultad y pueden deshidratarse con rapidez.

Durante estos episodios, las autoridades recomiendan mantenerlos en lugares frescos, ofrecerles líquidos con frecuencia y evitar cualquier exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día.

También se debe prestar atención a señales como somnolencia inusual, piel muy caliente, irritabilidad, debilidad, vómitos, respiración acelerada o pérdida de conciencia. Ante síntomas graves, es necesario solicitar asistencia sanitaria inmediata a través del 112.

Nunca se debe dejar a un menor dentro de un vehículo cerrado, aunque esté estacionado a la sombra o la ausencia vaya a durar solo unos minutos, ya que la temperatura del interior puede aumentar rápidamente.

Alerta máxima en Gran Canaria por calor e incendios

El Gobierno de Canarias ha situado a Gran Canaria en alerta máxima por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales desde las 11.00 horas de este lunes 3 de agosto.

El episodio afectará especialmente a las medianías y zonas forestales, donde se esperan humedades relativas muy bajas. El viento del nordeste también puede registrar intervalos fuertes y favorecer la propagación de posibles incendios.

Desde la tarde del domingo permanece además activa una prealerta por viento en todas las islas, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en las vertientes sureste y oeste.

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Las autoridades piden evitar el ejercicio físico durante las horas de más calor, permanecer en espacios ventilados o refrigerados, beber agua con frecuencia y vigilar especialmente a menores, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas