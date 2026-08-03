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La Gomera reforzará un 30% las guaguas para mejorar la movilidad en toda la isla

El nuevo servicio incorporará conexiones a primera hora y extenderá los trayectos de fin de semana a núcleos que hasta ahora carecían de ellos

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, durante la presentación de la app del transporte en guagua de la isla.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, durante la presentación de la app del transporte en guagua de la isla. / E. D.

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San Sebastián de La Gomera

Moverse en guagua por La Gomera será más fácil a partir del último trimestre del año. El Cabildo pondrá en marcha un nuevo cuadro de servicios que incrementará en torno a un 30% las frecuencias del transporte público regular, una mejora que alcanzará a los seis municipios y que permitirá cubrir franjas horarias hasta ahora sin conexión, además de ampliar el servicio durante los fines de semana.

Una de las principales novedades será la incorporación de dos salidas a las 7.00 horas desde San Sebastián hacia Valle Gran Rey y Vallehermoso, recorridos que actualmente no disponen de su primera frecuencia hasta las 10.30 horas. El nuevo horario facilitará los desplazamientos por motivos laborales, educativos o para realizar gestiones desde primera hora de la mañana.

El cambio también beneficiará a los vecinos de La Dama y Alojera, que dispondrán por primera vez de conexiones con Vallehermoso los sábados, domingos y festivos. Hasta ahora, estas líneas solo operaban de lunes a viernes, una limitación que el Cabildo considera prioritaria corregir para garantizar el acceso a los servicios básicos y favorecer la cohesión territorial.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, calificó la ampliación como uno de los avances más importantes de los últimos años en el transporte público insular y aseguró que responde a una demanda histórica de los usuarios. A su juicio, el objetivo no es solo aumentar las frecuencias, sino ofrecer horarios estables y adaptados tanto a las necesidades de la población residente como al crecimiento de la actividad turística.

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La reorganización también reforzará la línea 3, entre Alajeró y San Sebastián, con nuevas expediciones que elevarán a siete las frecuencias diarias por sentido. Además, la conexión entre Vallehermoso y Valle Gran Rey pasará de tres a cinco servicios de lunes a sábado y duplicará prácticamente su oferta los domingos y festivos, al pasar de dos a cuatro trayectos por sentido. Los horarios definitivos se darán a conocer una vez concluya la planificación de las rutas que entrarán en funcionamiento a finales de este año.

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