La Gomera reforzará un 30% las guaguas para mejorar la movilidad en toda la isla

Moverse en guagua por La Gomera será más fácil a partir del último trimestre del año. El Cabildo pondrá en marcha un nuevo cuadro de servicios que incrementará en torno a un 30% las frecuencias del transporte público regular, una mejora que alcanzará a los seis municipios y que permitirá cubrir franjas horarias hasta ahora sin conexión, además de ampliar el servicio durante los fines de semana.

Una de las principales novedades será la incorporación de dos salidas a las 7.00 horas desde San Sebastián hacia Valle Gran Rey y Vallehermoso, recorridos que actualmente no disponen de su primera frecuencia hasta las 10.30 horas. El nuevo horario facilitará los desplazamientos por motivos laborales, educativos o para realizar gestiones desde primera hora de la mañana.

El cambio también beneficiará a los vecinos de La Dama y Alojera, que dispondrán por primera vez de conexiones con Vallehermoso los sábados, domingos y festivos. Hasta ahora, estas líneas solo operaban de lunes a viernes, una limitación que el Cabildo considera prioritaria corregir para garantizar el acceso a los servicios básicos y favorecer la cohesión territorial.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, calificó la ampliación como uno de los avances más importantes de los últimos años en el transporte público insular y aseguró que responde a una demanda histórica de los usuarios. A su juicio, el objetivo no es solo aumentar las frecuencias, sino ofrecer horarios estables y adaptados tanto a las necesidades de la población residente como al crecimiento de la actividad turística.

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La reorganización también reforzará la línea 3, entre Alajeró y San Sebastián, con nuevas expediciones que elevarán a siete las frecuencias diarias por sentido. Además, la conexión entre Vallehermoso y Valle Gran Rey pasará de tres a cinco servicios de lunes a sábado y duplicará prácticamente su oferta los domingos y festivos, al pasar de dos a cuatro trayectos por sentido. Los horarios definitivos se darán a conocer una vez concluya la planificación de las rutas que entrarán en funcionamiento a finales de este año.