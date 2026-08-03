¿Cuándo finaliza la ola de calor en Canarias? Esta es la previsión de la Aemet
Los isleños aún sufrirán al menos un par de días con temperaturas sofocantes
La ola de calor que lleva varios días afectado a Canarias tiene los días contados. Si bien el fin de semana parecía que iban a ser los peores días, este lunes las temperaturas siguen superando con creces los 30 grados, siendo Gran Canaria la que se encuentra en una situación más extrema, con termómetros que alcanzarán los 40 grados en algunos puntos y el aviso rojo activado en prácticamente toda la isla, a excepción de la zona norte, que está en nivel amarillo.
Con tantos días de calor, es normal que los canarios se pregunten hasta cuándo durará la ola de calor en las islas o, lo que es prácticamente lo mismo, cuándo volverán las temperaturas suaves que inviten a realizar actividades al aire libre.
Si nos guiamos por los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), nos damos cuenta de que aún quedarán al menos un par de días en los que seguiremos sufriendo las temperaturas sofocantes.
Lunes 3 de agosto
Este lunes será uno de los días más extremos de calor, sobre todo en Gran Canaria, que está en aviso rojo por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en las medianías orientadas al sur y cumbres de la isla. Además, el este, sur y este de Tenerife está en aviso naranja, y el resto del archipiélago, en aviso amarillo.
En concreto, se alcanzarán 34-35° C en amplias zonas de interior, especialmente en las orientadas al sur y oeste de islas las montañosas, y en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura. En estas zonas no se descarta que se superen localmente 37°, así como en las medianías orientadas al sur de Tenerife.
Martes 4 de agosto
A partir del martes, los termómetros se irán suavizando, de tal manera que Gran Canaria, por ejemplo, dejará atrás el aviso rojo. Sin embargo, se seguirán superando los 34-35° C en amplias zonas de interior, 37° C en medianías orientadas al sur y cumbres de Gran Canaria, y en cumbres y vertiente oeste de La Palma.
De hecho, durante esta jornada, Gran Canaria y La Palma pasarán a aviso naranja y el resto de islas seguirán en aviso amarillo, principalmente en las horas centrales del día y la tarde.
Miércoles 5 de agosto
El miércoles, ya las temperaturas bajarán notablemente y solo dos islas, Gran Canaria y La Palma, se mantendrán en aviso amarillo por altas temperaturas.
En concreto, en algunas zonas de interior de La Palma se podrán superar los 30-32° C, así como los 34-37°C en medianías del sur de Gran Canaria, donde las mínimas aún podrán mantenerse altas.
Fin de la ola de calor
Teniendo en cuenta estos datos de la Aemet, parece que aún habrá que esperar unos días para empezar a sentir temperaturas más suaves. Así, será a partir del miércoles cuando el calor remita en la mayoría de islas, y el jueves ya no quedará ningún aviso activo en el archipiélago a causa de las altas temperaturas, a menos que se produzca un cambio en la previsión.
Recomendaciones
Ante esta situación de calor extremo en las islas, el Gobierno de Canarias invita a seguir los siguientes consejos de autoprotección:
- Protegerse del sol y el calor.
- Se recomienda permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, bajar las persianas de ventanas donde toca.
- Abrir las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.
- Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.
- Tener en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.
- En la calle, evitar el sol directo. Llevar una gorra o un sombreo, utilizar ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.
- Procurar caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.
- Llevar agua y beba a menudo
- Nunca dejar a niños o a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.
- Evitar salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor. Reducir la actividad física en las horas de más calor.
- Tomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.
- No tomar bebidas alcohólicas. Evitar las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías.
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