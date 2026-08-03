Un estudio de la ULL plantea diversificar cultivos para adaptar la agricultura canaria al cambio climático

Un estudio liderado por la Universidad de La Laguna (ULL) propone diversificar los cultivos, aumentar la reutilización de aguas regeneradas y mejorar la gestión del riego para adaptar la agricultura canaria al aumento de las temperaturas y a la escasez de recursos hídricos derivadas del cambio climático.

La investigación, publicada en la revista científica 'Environmental Development' ha sido dirigida por el catedrático de Ingeniería Agraria y del Medio Natural Juan Carlos Santamarta Cerezal y la profesora Noelia Cruz Pérez, ambos de la ULL, quienes han coordinado un proceso participativo basado en la metodología de los denominados "laboratorios vivos" (Living Labs).

El proceso permitió definir de forma conjunta una visión de cómo debería ser la agricultura canaria en 2050 y los participantes apostaron por un modelo basado en una producción más sostenible, una utilización más eficiente del agua, la recuperación de tierras agrícolas abandonadas, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y una mayor integración entre el conocimiento científico, la innovación tecnológica y la experiencia acumulada por los agricultores.

Fotografía de archivo de Juan Carlos Santamarta y Noelia Cruz, líderes del estudio. / Emeterio Suárez (ULL)

Uno de los aspectos centrales del trabajo es la estrecha relación entre el incremento de las temperaturas y la disponibilidad de recursos hídricos.

Ante este escenario, los investigadores han considerado prioritario impulsar la reutilización de aguas regeneradas, avanzar en la digitalización de los sistemas de riego y facilitar la transferencia del conocimiento científico a las explotaciones agrarias mediante programas de formación y acompañamiento técnico.

Monocultivos tropicales

La investigación también advierte de la elevada dependencia de la agricultura canaria de monocultivos tropicales como el plátano y el aguacate, cuya vulnerabilidad frente al aumento de las temperaturas podría comprometer la producción en las próximas décadas.

Como alternativa, propone favorecer sistemas agrícolas más diversificados que incrementen la biodiversidad, reduzcan la huella hídrica y mejoren la capacidad del sector para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.

No obstante, el equipo investigador señala que esa transición encuentra todavía obstáculos derivados de determinados incentivos económicos y de marcos normativos que dificultan la diversificación de la producción agraria, por lo que considera necesario revisar estos condicionantes para facilitar el cambio de modelo.

Los autores sostienen además que las soluciones tecnológicas, por sí solas, no bastarán para afrontar los desafíos del cambio climático.

A su juicio, el éxito dependerá también de factores sociales, culturales y de gobernanza, como la cooperación entre los distintos actores implicados, la formación continua, la participación ciudadana y una mejor conexión entre la investigación y las necesidades reales del sector primario.

Prioridades

Entre las prioridades identificadas durante el proceso participativo figuran también el impulso al relevo generacional, una mayor presencia de las mujeres rurales, la incorporación de la agricultura sostenible desde las primeras etapas educativas y la creación de nuevas oportunidades profesionales ligadas al sector.

Los investigadores concluyen que la metodología de los laboratorios vivos permite comprender mejor la complejidad del sistema agroalimentario canario y diseñar estrategias adaptadas a las particularidades del archipiélago.

Además de generar conocimiento científico, sostienen que este enfoque ha contribuido a crear una comunidad de trabajo entre agricultores, administraciones, investigadores y ciudadanía, fortaleciendo la capacidad colectiva para afrontar los efectos del cambio climático sobre la agricultura de las islas.

En el estudio participaron representantes del sector agrícola, gestores del agua, administraciones públicas, comunidad científica y sociedad civil, que trabajaron conjuntamente para identificar los principales retos del sistema agroalimentario canario y diseñar propuestas de adaptación al nuevo escenario climático.

Como resultado del proyecto también se desarrolló la plataforma SICMA, distinguida con el premio internacional Chris Binnie Award.